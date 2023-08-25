Бастрыкин проконтролирует законность переноса рынка в Челябинске

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин проконтролирует ситуацию с переносом продовольственного рынка на территорию поселка Кременкуль (Челябинская область), против которой выступили местные жители. Об этом сообщили в пресс-центре СКР.
«Они [жители поселка] выражают несогласие со строительством продовольственного рынка на территории, прилегающей к жилым домам, и полагают, что оно незаконно. […] Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Жители поселка Кременкуль в субботу разместили в соцсетях видеообращение к Бастрыкину, в котором выступили против переноса овощного рынка из Челябинска в Сосновский район. Глава Сосновского района Евгений Ваганов заверил жителей, что рынок переезжает на территорию бывшей овощебазы, которая находится за забором вдали от жилых домов.
В субботу фуры с рынка начали переезд на новое место, из-за чего образовалась автомобильная пробка. До этого машины с товаром находились на территории рынка «Караван» в Челябинске. Туда они попали после того, как был закрыт старейший в Челябинске Каширинский рынок. Его ликвидировали под постройку нового жилого квартала.
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