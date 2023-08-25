Бастрыкин проконтролирует законность переноса рынка в Челябинске

26 августа 2023 в 20:46 Размер текста - 17 +

Против соседства с овощным рынком выступили жители Кременкуля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин проконтролирует ситуацию с переносом продовольственного рынка на территорию поселка Кременкуль (Челябинская область), против которой выступили местные жители. Об этом сообщили в пресс-центре СКР. «Они [жители поселка] выражают несогласие со строительством продовольственного рынка на территории, прилегающей к жилым домам, и полагают, что оно незаконно. […] Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль», — сообщается в telegram-канале ведомства. Жители поселка Кременкуль в субботу разместили в соцсетях видеообращение к Бастрыкину, в котором выступили против переноса овощного рынка из Челябинска в Сосновский район. Глава Сосновского района Евгений Ваганов заверил жителей, что рынок переезжает на территорию бывшей овощебазы, которая находится за забором вдали от жилых домов. В субботу фуры с рынка начали переезд на новое место, из-за чего образовалась автомобильная пробка. До этого машины с товаром находились на территории рынка «Караван» в Челябинске. Туда они попали после того, как был закрыт старейший в Челябинске Каширинский рынок. Его ликвидировали под постройку нового жилого квартала.

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин проконтролирует ситуацию с переносом продовольственного рынка на территорию поселка Кременкуль (Челябинская область), против которой выступили местные жители. Об этом сообщили в пресс-центре СКР. «Они [жители поселка] выражают несогласие со строительством продовольственного рынка на территории, прилегающей к жилым домам, и полагают, что оно незаконно. […] Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль», — сообщается в telegram-канале ведомства. Жители поселка Кременкуль в субботу разместили в соцсетях видеообращение к Бастрыкину, в котором выступили против переноса овощного рынка из Челябинска в Сосновский район. Глава Сосновского района Евгений Ваганов заверил жителей, что рынок переезжает на территорию бывшей овощебазы, которая находится за забором вдали от жилых домов. В субботу фуры с рынка начали переезд на новое место, из-за чего образовалась автомобильная пробка. До этого машины с товаром находились на территории рынка «Караван» в Челябинске. Туда они попали после того, как был закрыт старейший в Челябинске Каширинский рынок. Его ликвидировали под постройку нового жилого квартала.