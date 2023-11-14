Мэрия Челябинска отобрала недострой у экс-депутата Госдумы Барышева

14 ноября 2023 в 16:16 Размер текста - 17 +

Суд рассматривал дело о спорном участке почти год Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Администрация Челябинска добилась изъятия земельного участка с незаконченным строительством у фирмы экс-депутата Госдумы Андрея Барышева. Такое решение принял Арбитражный суд области. «Иск удовлетворить полностью», — сообщается на сайте суда. Заседание по делу состоялось 14 ноября. Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям (КУИЗО) мэрии подал иск к компании Барышева в апреле 2023 года. Власти требовали изъять у ООО «Стимул» земельный участок с недостроенным объектом на пересечении улиц Университетская Набережная и Академика Макеева в Калининском районе. Площадь участка составляет 10,5 тыс. квадратных метров, следует из материалов суда. Перед началом процесса администрация добилась запрета на проведение любых работ на участке. В 2016 году Барышев избрался в Госдуму по Челябинскому округу от «Единой России». На осенних выборах-2021 он намеревался сохранить свой мандат и выдвинуться уже по Металлургическому округу, но поддержки региональных единороссов не получил.

Администрация Челябинска добилась изъятия земельного участка с незаконченным строительством у фирмы экс-депутата Госдумы Андрея Барышева. Такое решение принял Арбитражный суд области. «Иск удовлетворить полностью», — сообщается на сайте суда. Заседание по делу состоялось 14 ноября. Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям (КУИЗО) мэрии подал иск к компании Барышева в апреле 2023 года. Власти требовали изъять у ООО «Стимул» земельный участок с недостроенным объектом на пересечении улиц Университетская Набережная и Академика Макеева в Калининском районе. Площадь участка составляет 10,5 тыс. квадратных метров, следует из материалов суда. Перед началом процесса администрация добилась запрета на проведение любых работ на участке. В 2016 году Барышев избрался в Госдуму по Челябинскому округу от «Единой России». На осенних выборах-2021 он намеревался сохранить свой мандат и выдвинуться уже по Металлургическому округу, но поддержки региональных единороссов не получил.