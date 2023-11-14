Мэрия Челябинска отобрала недострой у экс-депутата Госдумы Барышева

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Мера пресечения Павлу Ефимову в суде Тракторозаводского района. Челябинск , приговор, наказание, процесс, правосудие, суд, преступление, молоток судьи, молоток правосудия
Суд рассматривал дело о спорном участке почти год Фото:

Администрация Челябинска добилась изъятия земельного участка с незаконченным строительством у фирмы экс-депутата Госдумы Андрея Барышева. Такое решение принял Арбитражный суд области.

«Иск удовлетворить полностью», — сообщается на сайте суда. Заседание по делу состоялось 14 ноября.

Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям (КУИЗО) мэрии подал иск к компании Барышева в апреле 2023 года. Власти требовали изъять у ООО «Стимул» земельный участок с недостроенным объектом на пересечении улиц Университетская Набережная и Академика Макеева в Калининском районе. Площадь участка составляет 10,5 тыс. квадратных метров, следует из материалов суда. Перед началом процесса администрация добилась запрета на проведение любых работ на участке.

В 2016 году Барышев избрался в Госдуму по Челябинскому округу от «Единой России». На осенних выборах-2021 он намеревался сохранить свой мандат и выдвинуться уже по Металлургическому округу, но поддержки региональных единороссов не получил.

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Администрация Челябинска добилась изъятия земельного участка с незаконченным строительством у фирмы экс-депутата Госдумы Андрея Барышева. Такое решение принял Арбитражный суд области. «Иск удовлетворить полностью», — сообщается на сайте суда. Заседание по делу состоялось 14 ноября. Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям (КУИЗО) мэрии подал иск к компании Барышева в апреле 2023 года. Власти требовали изъять у ООО «Стимул» земельный участок с недостроенным объектом на пересечении улиц Университетская Набережная и Академика Макеева в Калининском районе. Площадь участка составляет 10,5 тыс. квадратных метров, следует из материалов суда. Перед началом процесса администрация добилась запрета на проведение любых работ на участке. В 2016 году Барышев избрался в Госдуму по Челябинскому округу от «Единой России». На осенних выборах-2021 он намеревался сохранить свой мандат и выдвинуться уже по Металлургическому округу, но поддержки региональных единороссов не получил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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