Депутат Госдумы Луговой: погромы в Махачкале финансировали спецслужбы Британии

14 ноября 2023 в 15:53 Размер текста - 17 +

В погромах в Махачкале задействованы спецслужбы западных стран, рассказал Андрей Луговой Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Протесты в аэропорту Махачкалы Погромы в аэропорту Дагестана стали результатом работы компании Bellingcat (признана Минюстом РФ иноагентом, а Генпрокуратурой нежелательной в России). Организация работает в интересах Великобритании и НАТО, добиваясь внутренней дестабилизации в России. Об этом рассказал депутат Госдумы РФ Андрей Луговой в 7-й серии проекта «Личный враг короля». «Недавний пример действия Bellingcat — акция в Дагестане: якобы спонтанный взрыв гражданского недовольства, вызванного событиями в секторе Газа. По сетке коммуникаций произошли вброс через телеграм-канал „Утро Дагестана“, призыв и активация „боевых единиц“ из числа подготовленных активистов. Куратор — бежавший из России иноагент Илья Пономарев», — рассказал Андрей Луговой, его слова есть в распоряжении редакции URA.RU. Он отметил, что подобная акция готовилась еще с 2020 года. Были получены соответствующие доказательства. Конкретно про Bellingcat Луговой заявил, что компания была создана для работы в цифровой криминалистике. Корреспонденты, которые работали в агентстве, фабриковали новости из горячих точек по всему миру, выдавая ложь за правду. Bellingcat появился на свет примерно в 2014 году, и уже тогда «журналисты» обвинили Россию в том, что страна сбила малайзийский «Боинг» в небе над Донбассом. Луговой уверен, что след Bellingcat можно найти и в других крупных событиях. Среди них он назвал: отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, деятельность Алексея Навального, Владимира Кара-Мурзы (признан иноагентом в РФ). Эти события были нужны, чтобы ослабить влияние России на международной арене. К тому же Bellingcat сливает «достоверные» материалы заблокированным в России СМИ. Парламентарий отметил, что Bellingcat отрабатывает интересы спецслужб Великобритании. «Подобные бюро принято считать „сливными“ механизмами спецслужб. Впрочем, репутацию Bellingcat уже не испортишь, ведь даже его „шефы“ из Форин-офиса (МИД Британии — прим. ред.) отмечают „недостоверность информации, распространяемой Bellingcat, и его готовность составлять отчеты для всех, кто готов заплатить“», — рассказал Луговой. Такую информацию Луговой сообщил, раскрывая детали 7-й серии проекта «Личный враг короля». Проект занимается тем, что раскрывает работу британских спецслужб по всему миру. Все серии доступны на официальном Rutube-канале проекта. Погромы в Махачкале произошли из-за того, что в соцсетях распространилась информация о том, что в аэропорт прилетит рейс из Израиля. Около сотни человек проникли в воздушную гавань и подошли к самолету. На место выехали сотрудники правоохранительных служб. Были задержаны свыше 200 человек, передает RT. При этом глава Дагестана Сергей Меликов отмечал, что жителей республики продолжают призывать устраивать провокации и несанкционированные акции. Он призвал не вестись на провокации. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Погромы в аэропорту Дагестана стали результатом работы компании Bellingcat (признана Минюстом РФ иноагентом, а Генпрокуратурой нежелательной в России). Организация работает в интересах Великобритании и НАТО, добиваясь внутренней дестабилизации в России. Об этом рассказал депутат Госдумы РФ Андрей Луговой в 7-й серии проекта «Личный враг короля». «Недавний пример действия Bellingcat — акция в Дагестане: якобы спонтанный взрыв гражданского недовольства, вызванного событиями в секторе Газа. По сетке коммуникаций произошли вброс через телеграм-канал „Утро Дагестана“, призыв и активация „боевых единиц“ из числа подготовленных активистов. Куратор — бежавший из России иноагент Илья Пономарев», — рассказал Андрей Луговой, его слова есть в распоряжении редакции URA.RU. Он отметил, что подобная акция готовилась еще с 2020 года. Были получены соответствующие доказательства. Конкретно про Bellingcat Луговой заявил, что компания была создана для работы в цифровой криминалистике. Корреспонденты, которые работали в агентстве, фабриковали новости из горячих точек по всему миру, выдавая ложь за правду. Bellingcat появился на свет примерно в 2014 году, и уже тогда «журналисты» обвинили Россию в том, что страна сбила малайзийский «Боинг» в небе над Донбассом. Луговой уверен, что след Bellingcat можно найти и в других крупных событиях. Среди них он назвал: отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, деятельность Алексея Навального, Владимира Кара-Мурзы (признан иноагентом в РФ). Эти события были нужны, чтобы ослабить влияние России на международной арене. К тому же Bellingcat сливает «достоверные» материалы заблокированным в России СМИ. Парламентарий отметил, что Bellingcat отрабатывает интересы спецслужб Великобритании. «Подобные бюро принято считать „сливными“ механизмами спецслужб. Впрочем, репутацию Bellingcat уже не испортишь, ведь даже его „шефы“ из Форин-офиса (МИД Британии — прим. ред.) отмечают „недостоверность информации, распространяемой Bellingcat, и его готовность составлять отчеты для всех, кто готов заплатить“», — рассказал Луговой. Такую информацию Луговой сообщил, раскрывая детали 7-й серии проекта «Личный враг короля». Проект занимается тем, что раскрывает работу британских спецслужб по всему миру. Все серии доступны на официальном Rutube-канале проекта. Погромы в Махачкале произошли из-за того, что в соцсетях распространилась информация о том, что в аэропорт прилетит рейс из Израиля. Около сотни человек проникли в воздушную гавань и подошли к самолету. На место выехали сотрудники правоохранительных служб. Были задержаны свыше 200 человек, передает RT. При этом глава Дагестана Сергей Меликов отмечал, что жителей республики продолжают призывать устраивать провокации и несанкционированные акции. Он призвал не вестись на провокации.