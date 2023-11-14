Общество Выплаты и пенсии Военным пенсионерам увеличат выплаты в 2024 году 14 ноября 2023 в 16:05 Размер текста - 17 + У военных пенсионеров повысятся пенсии, такие поправки приняли в Госдуме Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Осенью 2024 года в России поднимутся выплаты для военных пенсионеров. Такие поправки в законопроект о военных пенсиях приняла Госдума РФ во втором и третьем чтении. Подробности рассказал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. «С 1 октября будущего года вырастут пенсии военных, а также приравненных к ним лиц на 4,5%. Эта мера коснется более 2,7 миллиона человек», — поделился Вячеслав Володин, его слова приводит пресс-служба Госдумы. Он отметил, что повышение выплат военным пенсионерам — поручение президента РФ Владимира Путина. В 2022 году военным пенсионерам увеличили выплаты на 19,5%. С 1 октября 2023 они выросли еще на 10,5%. Осенью 2024 года в России поднимутся выплаты для военных пенсионеров. Такие поправки в законопроект о военных пенсиях приняла Госдума РФ во втором и третьем чтении. Подробности рассказал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. «С 1 октября будущего года вырастут пенсии военных, а также приравненных к ним лиц на 4,5%. Эта мера коснется более 2,7 миллиона человек», — поделился Вячеслав Володин, его слова приводит пресс-служба Госдумы. Он отметил, что повышение выплат военным пенсионерам — поручение президента РФ Владимира Путина. В 2022 году военным пенсионерам увеличили выплаты на 19,5%. С 1 октября 2023 они выросли еще на 10,5%. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям