Военным пенсионерам увеличат выплаты в 2024 году

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У военных пенсионеров повысятся пенсии, такие поправки приняли в Госдуме Фото:

Осенью 2024 года в России поднимутся выплаты для военных пенсионеров. Такие поправки в законопроект о военных пенсиях приняла Госдума РФ во втором и третьем чтении. Подробности рассказал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«С 1 октября будущего года вырастут пенсии военных, а также приравненных к ним лиц на 4,5%. Эта мера коснется более 2,7 миллиона человек», — поделился Вячеслав Володин, его слова приводит пресс-служба Госдумы. Он отметил, что повышение выплат военным пенсионерам — поручение президента РФ Владимира Путина.

В 2022 году военным пенсионерам увеличили выплаты на 19,5%. С 1 октября 2023 они выросли еще на 10,5%.

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Осенью 2024 года в России поднимутся выплаты для военных пенсионеров. Такие поправки в законопроект о военных пенсиях приняла Госдума РФ во втором и третьем чтении. Подробности рассказал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. «С 1 октября будущего года вырастут пенсии военных, а также приравненных к ним лиц на 4,5%. Эта мера коснется более 2,7 миллиона человек», — поделился Вячеслав Володин, его слова приводит пресс-служба Госдумы. Он отметил, что повышение выплат военным пенсионерам — поручение президента РФ Владимира Путина. В 2022 году военным пенсионерам увеличили выплаты на 19,5%. С 1 октября 2023 они выросли еще на 10,5%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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