Курс доллара опустился до 91 рубля. Скрин

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Доллар. Челябинск, купюра, валюта, деньги, доллар, один доллар
Доллар теряет позиции Фото:

Курс доллара на Мосбирже опустился до 91 рубля. Это произошло впервые с 28 июля.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил об укреплении курса рубля. «Курс у нас был одним из факторов инфляции. Сейчас ситуация изменилась — курс укрепился», — заявил он.

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Курс доллара на Мосбирже опустился до 91 рубля. Это произошло впервые с 28 июля. Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил об укреплении курса рубля. «Курс у нас был одним из факторов инфляции. Сейчас ситуация изменилась — курс укрепился», — заявил он.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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