Доллар теряет позиции
Курс доллара на Мосбирже опустился до 91 рубля. Это произошло впервые с 28 июля.
Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил об укреплении курса рубля. «Курс у нас был одним из факторов инфляции. Сейчас ситуация изменилась — курс укрепился», — заявил он.
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