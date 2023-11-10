Силуанов заявил об укреплении курса рубля

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Рубль укрепился, рассказал Антон Силуанов Фото:
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Рубль укрепился. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

«Да, курс у нас был одним из факторов инфляции. Сейчас ситуация изменилась — курс укрепился», — заявил Антон Силуанов, отвечая на вопрос корреспондента telegram-канала Shot.

Силуанов также прокомментировал повышение ключевой ставки. По его словам, это решение было принято, чтобы не допустить «раскрутки потребительских цен», пишет Life. Если инфляция продолжит расти, то регулятор снова может повысить ключевую ставку, о чем ранее говорила глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина. Сейчас ставка держится на уровне 15%.

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Рубль укрепился. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана. «Да, курс у нас был одним из факторов инфляции. Сейчас ситуация изменилась — курс укрепился», — заявил Антон Силуанов, отвечая на вопрос корреспондента telegram-канала Shot. Силуанов также прокомментировал повышение ключевой ставки. По его словам, это решение было принято, чтобы не допустить «раскрутки потребительских цен», пишет Life. Если инфляция продолжит расти, то регулятор снова может повысить ключевую ставку, о чем ранее говорила глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина. Сейчас ставка держится на уровне 15%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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