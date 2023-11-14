В Екатеринбурге школьница Диана (имя изменено) перед смертью пела песню про наркотики со своим парнем, который стал подозреваемым в убийстве. Видео 14-летняя девочка опубликовала в соцсетях.
Диана активно вела социальные сети. Она делилась фотографиями своего шпица по кличке Майки. Последний пост школьница опубликовала 12 ноября. Тогда она выложила видео, на котором вместе с подругой и 16-летний парнем, ставшим главным подозреваемым, поет песню про наркотические вещества.
Само убийство произошло на следующий день после публикации видео. По одной из версий, 16-летний подросток зарезал Диану, а потом и ее мать, которая пришла с работы. После этого он забрал банковскую карточку и пошел с другом гулять, где рассказал о случившемся. Парня задержали, он дал признательные показания.
Соседи рассказали корреспонденту, что также юноша убил шпица Дианы. Актуальную информацию о громком деле URA.RU собирает — в отдельном сюжете.
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