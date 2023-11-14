Путин заявил о рекорде в жилищном строительстве в России

14 ноября 2023 в 18:19 Размер текста - 17 +

До конца года Файзуллин обещает ввести 104 млн квадратных метров для многоквартирного жилья Фото: Сергей Русанов © URA.RU Президент РФ Владимир Путин назвал рекордом строительство 104 миллионов квадратных метров для многоквартирного жилья до конца 2023 года. Об этом он заявил во время встречи с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Иреком Файзуллиным. «У нас 2023 год — улучшили жилищные условия семь миллионов человек, да? Это 3,2 миллиона семей. <…> 104 миллиона квадратных метров [по вводу многоквартирного жилья]. До конца года? Это рекорд», — заявил Путин во время встречи с Файзуллиным. По словам министра, на данный момент введено 33,9 квадратных метров для многоквартирного жилья. Ранее Файзуллин намекнул, что некоторые госпрограммы, которые важны для отрасли, будут сокращены в 2024 году. Министр обозначил, что не хотел бы раскрывать детали СМИ. По его словам, 2024 год будет непростым. Россиянам нужно быть готовыми к тому, что сократятся программы «Стимул» и «Формирование комфортной городской среды», а также будет уменьшено финансирование льготной ипотеки.

Президент РФ Владимир Путин назвал рекордом строительство 104 миллионов квадратных метров для многоквартирного жилья до конца 2023 года. Об этом он заявил во время встречи с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Иреком Файзуллиным. «У нас 2023 год — улучшили жилищные условия семь миллионов человек, да? Это 3,2 миллиона семей. <…> 104 миллиона квадратных метров [по вводу многоквартирного жилья]. До конца года? Это рекорд», — заявил Путин во время встречи с Файзуллиным. По словам министра, на данный момент введено 33,9 квадратных метров для многоквартирного жилья. Ранее Файзуллин намекнул, что некоторые госпрограммы, которые важны для отрасли, будут сокращены в 2024 году. Министр обозначил, что не хотел бы раскрывать детали СМИ. По его словам, 2024 год будет непростым. Россиянам нужно быть готовыми к тому, что сократятся программы «Стимул» и «Формирование комфортной городской среды», а также будет уменьшено финансирование льготной ипотеки.