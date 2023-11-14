Путин заявил о рекорде в жилищном строительстве в России

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До конца года Файзуллин обещает ввести 104 млн квадратных метров для многоквартирного жилья Фото:

Президент РФ Владимир Путин назвал рекордом строительство 104 миллионов квадратных метров для многоквартирного жилья до конца 2023 года. Об этом он заявил во время встречи с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Иреком Файзуллиным.

«У нас 2023 год — улучшили жилищные условия семь миллионов человек, да? Это 3,2 миллиона семей. <…> 104 миллиона квадратных метров [по вводу многоквартирного жилья]. До конца года? Это рекорд», — заявил Путин во время встречи с Файзуллиным. По словам министра, на данный момент введено 33,9 квадратных метров для многоквартирного жилья.

Ранее Файзуллин намекнул, что некоторые госпрограммы, которые важны для отрасли, будут сокращены в 2024 году. Министр обозначил, что не хотел бы раскрывать детали СМИ. По его словам, 2024 год будет непростым. Россиянам нужно быть готовыми к тому, что сократятся программы «Стимул» и «Формирование комфортной городской среды», а также будет уменьшено финансирование льготной ипотеки.

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Президент РФ Владимир Путин назвал рекордом строительство 104 миллионов квадратных метров для многоквартирного жилья до конца 2023 года. Об этом он заявил во время встречи с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Иреком Файзуллиным. «У нас 2023 год — улучшили жилищные условия семь миллионов человек, да? Это 3,2 миллиона семей. <…> 104 миллиона квадратных метров [по вводу многоквартирного жилья]. До конца года? Это рекорд», — заявил Путин во время встречи с Файзуллиным. По словам министра, на данный момент введено 33,9 квадратных метров для многоквартирного жилья. Ранее Файзуллин намекнул, что некоторые госпрограммы, которые важны для отрасли, будут сокращены в 2024 году. Министр обозначил, что не хотел бы раскрывать детали СМИ. По его словам, 2024 год будет непростым. Россиянам нужно быть готовыми к тому, что сократятся программы «Стимул» и «Формирование комфортной городской среды», а также будет уменьшено финансирование льготной ипотеки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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