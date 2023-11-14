Прокуратура Тюменской области проверяет траты муниципалитетов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Здания. Тюмень, прокуратура
Прокуроры проверят траты чиновников Юргинском и Омутинском районах Фото:

Прокуратура Тюменской области организовала дополнительные проверки исполнения бюджетного законодательства чиновниками в Юргинском и Омутинском районах по материалам проверок Счетной палатой области. Об этом URA.RU рассказали в прокуратуре.

«В соответствии с указанием Генерального прокурора РФ прокуратурой области налажено взаимодействие с органами финансового контроля, заключены соглашения, в том числе со Счетной палатой Тюменской области. Во исполнение соглашения организовано направление в прокуратуру области материалов проверок Счетной палаты области. Прокурорами по таким материалам организуются дополнительные надзорные мероприятия, при наличии оснований принимаются меры прокурорского реагирования», — пояснили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Ранее аудиторы счетной палаты нашли нецелевое использование бюджетных средств и другие нарушения подчиненными глав Юргинского и Омутинского районов и направили материалы проверок в суд. В третьем квартале 2023 года было выявлено 403 нарушения в финансово-бюджетной сфере на сумму более 140 миллионов рублей.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Прокуратура Тюменской области организовала дополнительные проверки исполнения бюджетного законодательства чиновниками в Юргинском и Омутинском районах по материалам проверок Счетной палатой области. Об этом URA.RU рассказали в прокуратуре. «В соответствии с указанием Генерального прокурора РФ прокуратурой области налажено взаимодействие с органами финансового контроля, заключены соглашения, в том числе со Счетной палатой Тюменской области. Во исполнение соглашения организовано направление в прокуратуру области материалов проверок Счетной палаты области. Прокурорами по таким материалам организуются дополнительные надзорные мероприятия, при наличии оснований принимаются меры прокурорского реагирования», — пояснили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. Ранее аудиторы счетной палаты нашли нецелевое использование бюджетных средств и другие нарушения подчиненными глав Юргинского и Омутинского районов и направили материалы проверок в суд. В третьем квартале 2023 года было выявлено 403 нарушения в финансово-бюджетной сфере на сумму более 140 миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...