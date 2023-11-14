Прокуратура Тюменской области проверяет траты муниципалитетов

14 ноября 2023 в 21:14 Размер текста - 17 +

Прокуроры проверят траты чиновников Юргинском и Омутинском районах Фото: Николай Бастриков © URA.RU Прокуратура Тюменской области организовала дополнительные проверки исполнения бюджетного законодательства чиновниками в Юргинском и Омутинском районах по материалам проверок Счетной палатой области. Об этом URA.RU рассказали в прокуратуре. «В соответствии с указанием Генерального прокурора РФ прокуратурой области налажено взаимодействие с органами финансового контроля, заключены соглашения, в том числе со Счетной палатой Тюменской области. Во исполнение соглашения организовано направление в прокуратуру области материалов проверок Счетной палаты области. Прокурорами по таким материалам организуются дополнительные надзорные мероприятия, при наличии оснований принимаются меры прокурорского реагирования», — пояснили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. Ранее аудиторы счетной палаты нашли нецелевое использование бюджетных средств и другие нарушения подчиненными глав Юргинского и Омутинского районов и направили материалы проверок в суд. В третьем квартале 2023 года было выявлено 403 нарушения в финансово-бюджетной сфере на сумму более 140 миллионов рублей.

Прокуратура Тюменской области организовала дополнительные проверки исполнения бюджетного законодательства чиновниками в Юргинском и Омутинском районах по материалам проверок Счетной палатой области. Об этом URA.RU рассказали в прокуратуре. «В соответствии с указанием Генерального прокурора РФ прокуратурой области налажено взаимодействие с органами финансового контроля, заключены соглашения, в том числе со Счетной палатой Тюменской области. Во исполнение соглашения организовано направление в прокуратуру области материалов проверок Счетной палаты области. Прокурорами по таким материалам организуются дополнительные надзорные мероприятия, при наличии оснований принимаются меры прокурорского реагирования», — пояснили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. Ранее аудиторы счетной палаты нашли нецелевое использование бюджетных средств и другие нарушения подчиненными глав Юргинского и Омутинского районов и направили материалы проверок в суд. В третьем квартале 2023 года было выявлено 403 нарушения в финансово-бюджетной сфере на сумму более 140 миллионов рублей.