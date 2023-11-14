Белый дом не знает, что сделает с Украиной, если она подорвала «Северные потоки»

15 ноября 2023 в 01:17 Размер текста - 17 +

Джон Кирби не стал исключать причастность Киева к подрыву «Северных потоков» Фото: Official White House / Cameron Smith В Белом доме не могут описать свои действия, если выяснится, что к подрыву «Северных потоков» действительно причастна Украина. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. «Не буду опережать продолжающееся расследование произошедшего с трубопроводом „Северный поток — 2“ и „Северный поток — 1“. И я, безусловно, не буду рассуждать гипотетически относительно того, в чем могут заключаться результаты этого расследования», — прокомментировал вопрос на брифинге для журналистов Джон Кирби. По его словам, сейчас для Украины важнее закрыть действующие потребности. Французский политик Флориан Филиппо ранее заявлял, что США могут убрать президента Украины Владимира Зеленского, сделав виновником в подрыве «Северных потоков». А в российских медиа чаще стали говорить, что появляется больше доказательств о причастности Украины к диверсии.

В Белом доме не могут описать свои действия, если выяснится, что к подрыву «Северных потоков» действительно причастна Украина. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. «Не буду опережать продолжающееся расследование произошедшего с трубопроводом „Северный поток — 2“ и „Северный поток — 1“. И я, безусловно, не буду рассуждать гипотетически относительно того, в чем могут заключаться результаты этого расследования», — прокомментировал вопрос на брифинге для журналистов Джон Кирби. По его словам, сейчас для Украины важнее закрыть действующие потребности. Французский политик Флориан Филиппо ранее заявлял, что США могут убрать президента Украины Владимира Зеленского, сделав виновником в подрыве «Северных потоков». А в российских медиа чаще стали говорить, что появляется больше доказательств о причастности Украины к диверсии.