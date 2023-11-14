14 ноября 2023

Пентагон: десятки военных США ранены после обстрела на Ближнем Востоке

© Служба новостей «URA.RU»
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Российские самолеты на авиабазе Хмеймим Сирия., летчики, истребитель, Сирия, хмеймим
С 17 октября совершено 55 атак на военные базы США Фото:

Во время обстрелов военных баз США на Ближнем Востоке пострадало 59 американских военнослужащих. Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что с 17 октября было совершено 55 атак.

«Против сил США в Ираке было 27 атак, в Сирии — 28. Мы отслеживаем 59 военнослужащих США, получивших ранения», — сообщила Сингх в своем выступлении, трансляция опубликована в соцсети Х (бывший Twitter).

В настоящее время все раненые вернулись домой. В ответ американская авиация совершила три атаки на проиранские группировки, которые вероятнее всего стоят за обстрелами.

Конфликт Израиля с ХАМАС привел к увеличению обстрелов американских военных баз в Ираке и Сирии. За нападением стоят боевики иранского Корпуса стражей исламской революции. Ответные удары США привели к гибели минимум шести человек.

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Во время обстрелов военных баз США на Ближнем Востоке пострадало 59 американских военнослужащих. Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что с 17 октября было совершено 55 атак. «Против сил США в Ираке было 27 атак, в Сирии — 28. Мы отслеживаем 59 военнослужащих США, получивших ранения», — сообщила Сингх в своем выступлении, трансляция опубликована в соцсети Х (бывший Twitter). В настоящее время все раненые вернулись домой. В ответ американская авиация совершила три атаки на проиранские группировки, которые вероятнее всего стоят за обстрелами. Конфликт Израиля с ХАМАС привел к увеличению обстрелов американских военных баз в Ираке и Сирии. За нападением стоят боевики иранского Корпуса стражей исламской революции. Ответные удары США привели к гибели минимум шести человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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