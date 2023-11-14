Пентагон: десятки военных США ранены после обстрела на Ближнем Востоке

Во время обстрелов военных баз США на Ближнем Востоке пострадало 59 американских военнослужащих. Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что с 17 октября было совершено 55 атак.
«Против сил США в Ираке было 27 атак, в Сирии — 28. Мы отслеживаем 59 военнослужащих США, получивших ранения», — сообщила Сингх в своем выступлении,
В настоящее время все раненые вернулись домой. В ответ американская авиация совершила три атаки на проиранские группировки, которые вероятнее всего стоят за обстрелами.
Конфликт Израиля с ХАМАС привел к увеличению обстрелов американских военных баз в Ираке и Сирии. За нападением стоят боевики иранского Корпуса стражей исламской революции. Ответные удары США привели к гибели минимум шести человек.
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