Почему обстреливают базы США в Сирии

В результате ударов США по Сирии убиты как минимум 6 человек

13 ноября 2023 в 13:39 Размер текста - 17 +

КСИР наносят удары по базам США в Сирии и Ираке Фото: miliman/pickupimage.com Конфликт Израиля с ХАМАС привел к увеличению обстрелов американских военных баз в Ираке и Сирии со стороны Корпуса стражей исламской революции (КСИР). В ответ на эти атаки, США выполняют удары по объектам, подозреваемым в подготовке и поддержке нападений на свои войска. Известно, что как минимум шесть человек погибли в результате данных операций в ночь на понедельник. URA.RU подробно рассказывает о причинах такого развития событий. Что происходит Пентагон заявил о том, что ВВС США нанесли удары по объектам иранского Корпуса стражей исламской революции и их союзникам на востоке Сирии в ответ на обстрелы американских военных. Одновременно в СМИ появилась информация о нанесении ракетного удара по американской базе в провинции Дейр-эз-Зор. Также сообщалось об атаке базы «Аш-Шаддади» на северо-востоке Сирии беспилотниками. По меньшей мере шесть человек погибли в результате ударов, нанесенных американскими войсками в ночь на понедельник объектам в Сирии, сообщил источник в Пентагоне. Удары пришлись на объекты, принадлежащие иранскому КСИР. С 17 сентября по настоящее время на американские войска было совершено 46 атак, 24 из них в Ираке и 22 в Сирии. Об этом сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. Атаки начались после разгоревшегося конфликта между Израилем и ХАМАС, при этом использовались беспилотники-камикадзе и ракеты. Сингх заявила, что если атаки на американские войска продолжатся, то США продолжат отвечать без каких-либо колебаний. Некоторые республиканцы в конгрессе критикуют президента США Джо Байдена за его слабую реакцию на нападения боевиков на американские войска и на кризис в Израиле. Председатель комитета по делам вооруженных сил, член палаты представителей Майк Роджерс подчеркнул, что сообщение террористам должно быть ясным: США не допустят нападений на своих военнослужащих, активы и интересы. Зачем США базы в Сирии и Ираке Базы США в Сирии и Ираке служат для поддержания военного присутствия в регионе, борьбы с террористическими группировками и защиты союзников, таких как сирийские оппозиционные силы или курдские группировки. Кроме того, военные базы обеспечивают возможность контролировать перемещения вооружений. Это также важный элемент американской стратегии в Ближнем Востоке и обеспечивает возможность реагировать на изменяющиеся обстоятельства в регионе. Кто обстреливает Американские базы попали под обстрел боевиков иранского Корпуса стражей исламской революции. Корпус является мощной военно-политической организацией в Иране. Основанный в 1979 году после исламской революции, КСИР служит для поддержания идеалов и принципов исламской революции, а также обеспечивает защиту и безопасность исламской республики. Он играет важную роль в политической и экономической жизни Ирана, имеет свои вооруженные силы, а также влияние в различных сферах, включая оборонную, политическую и даже экономическую. КСИР присутствует в Сирии в качестве военной поддержки правительства президента страны Башара аль-Асада в борьбе против оппозиционных сил и террористических групп. Иран имеет тесные связи с правительством Сирии и предоставляет военную помощь и консультации в целях поддержания устойчивости и защиты своих интересов в этом регионе. В чем состоит конфликт между КСИР и США Корпус стражей исламской революции занимает противостоящую позицию по отношению к США по причине идеологических разногласий, геополитических интересов, а также в силу исторически сложившихся обстоятельств. КСИР является хранителем исламской революции в Иране и поддерживает принципы аятоллы Рухолла Хомейни, которые противопоставляются влиянию и интересам Запада, включая и интересы США, в регионе Ближнего Востока. Такие противоречия приводят к напряженным отношениям и конфликтам интересов между КСИР и США. Разногласия между Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и США находятся на разных уровнях и включают различные аспекты. Идеологические разногласия: КСИР придерживается исламской революционной идеологии, а его лидеры часто высказывают антизападные и антиамериканские взгляды. Они поддерживают идею полного вывода американских военных сил из региона и осуждают действия США, в частности, в Ираке, Афганистане и других странах Ближнего Востока.

Геополитические интересы: Иран и США имеют различные интересы в регионе Ближнего Востока. Иран стремится к расширению своего влияния в регионе, частично путем поддержки различных группировок, которые могут стоять в оппозиции к интересам США и их союзников.

Ядерная проблематика: Программа ядерного развития Ирана вызывает серьезные опасения в США. Американские власти опасаются, что Иран стремится к разработке ядерного оружия, что может влиять на безопасность региона и мирового порядка. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Конфликт Израиля с ХАМАС привел к увеличению обстрелов американских военных баз в Ираке и Сирии со стороны Корпуса стражей исламской революции (КСИР). В ответ на эти атаки, США выполняют удары по объектам, подозреваемым в подготовке и поддержке нападений на свои войска. Известно, что как минимум шесть человек погибли в результате данных операций в ночь на понедельник. URA.RU подробно рассказывает о причинах такого развития событий. Пентагон заявил о том, что ВВС США нанесли удары по объектам иранского Корпуса стражей исламской революции и их союзникам на востоке Сирии в ответ на обстрелы американских военных. Одновременно в СМИ появилась информация о нанесении ракетного удара по американской базе в провинции Дейр-эз-Зор. Также сообщалось об атаке базы «Аш-Шаддади» на северо-востоке Сирии беспилотниками. По меньшей мере шесть человек погибли в результате ударов, нанесенных американскими войсками в ночь на понедельник объектам в Сирии, сообщил источник в Пентагоне. Удары пришлись на объекты, принадлежащие иранскому КСИР. С 17 сентября по настоящее время на американские войска было совершено 46 атак, 24 из них в Ираке и 22 в Сирии. Об этом сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. Атаки начались после разгоревшегося конфликта между Израилем и ХАМАС, при этом использовались беспилотники-камикадзе и ракеты. Сингх заявила, что если атаки на американские войска продолжатся, то США продолжат отвечать без каких-либо колебаний. Некоторые республиканцы в конгрессе критикуют президента США Джо Байдена за его слабую реакцию на нападения боевиков на американские войска и на кризис в Израиле. Председатель комитета по делам вооруженных сил, член палаты представителей Майк Роджерс подчеркнул, что сообщение террористам должно быть ясным: США не допустят нападений на своих военнослужащих, активы и интересы. Базы США в Сирии и Ираке служат для поддержания военного присутствия в регионе, борьбы с террористическими группировками и защиты союзников, таких как сирийские оппозиционные силы или курдские группировки. Кроме того, военные базы обеспечивают возможность контролировать перемещения вооружений. Это также важный элемент американской стратегии в Ближнем Востоке и обеспечивает возможность реагировать на изменяющиеся обстоятельства в регионе. Американские базы попали под обстрел боевиков иранского Корпуса стражей исламской революции. Корпус является мощной военно-политической организацией в Иране. Основанный в 1979 году после исламской революции, КСИР служит для поддержания идеалов и принципов исламской революции, а также обеспечивает защиту и безопасность исламской республики. Он играет важную роль в политической и экономической жизни Ирана, имеет свои вооруженные силы, а также влияние в различных сферах, включая оборонную, политическую и даже экономическую. КСИР присутствует в Сирии в качестве военной поддержки правительства президента страны Башара аль-Асада в борьбе против оппозиционных сил и террористических групп. Иран имеет тесные связи с правительством Сирии и предоставляет военную помощь и консультации в целях поддержания устойчивости и защиты своих интересов в этом регионе. Корпус стражей исламской революции занимает противостоящую позицию по отношению к США по причине идеологических разногласий, геополитических интересов, а также в силу исторически сложившихся обстоятельств. КСИР является хранителем исламской революции в Иране и поддерживает принципы аятоллы Рухолла Хомейни, которые противопоставляются влиянию и интересам Запада, включая и интересы США, в регионе Ближнего Востока. Такие противоречия приводят к напряженным отношениям и конфликтам интересов между КСИР и США. Разногласия между Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и США находятся на разных уровнях и включают различные аспекты.