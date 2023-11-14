В России на СТО начали блокировать автомобили западных концернов

В РФ владельцы машин, ввезенных в страну по программе параллельного импорта, начали сталкиваться со случаями блокировок транспортных средств. Источники в дилерских центрах связывают тенденцию с подключением к авто нелицензионного диагностического оборудования.
«В дилерских центрах фиксируют первые случаи блокировки автомобилей западных концернов, ввезенных в РФ по параллельному импорту. Новые машины при обслуживании в несертифицированных сервисах превращаются в „кирпич“ и стоят „мертвым колом“ в гаражах», — поясняют источники «Известий».
Один из самых распространенных примеров блокировки — BMW X3 2023 года выпуска. После подключения диагностического оборудования, компьютер выдает ошибку, на приборной панели загораются все значки разом. Если заглушить мотор и запустить двигатель, ситуация повторяется. Это происходит из-за того, что «машина думает», что ее угнали. В этом случае следует обращаться в официальные дилерские центры с просьбой обновить прошивку до нуля и заново задать параметры при помощи лицензионного софта.
С начала прошлого года многие западные автопроизводители стали отключать диагностическое оборудование и программное обеспечение из-за санкций. Концерн BMW был одной из последних компаний, которая решилась на этот шаг. Один из способов разблокировки машины — это создание дубликатов ключей. Проблема их программирования особенно остро стоит перед владельцами Volkswagen, Mercedes-Benz и BMW, также касается Kia и Skoda. При этом официальные дилеры заявляют, что проблем с блокировкой у них нет, ушедшие марки обслуживаются в полном объеме.
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