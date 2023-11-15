У Урсулы фон дер Ляйен заподозрили деменцию

Аналитик Кампбелл: у фон дер Ляйен есть признаки деменции

15 ноября 2023 в 05:38 Размер текста - 17 +

Аналитик Кампбелл из Чехии заподозрил у Урсулы фон дер Ляйен старческую деменцию Фото: Официальный сайт Европарламента Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен проявляет растерянность и беспокойство, а ее убеждение в том, что ЕС будет добиваться от России компенсаций за ситуацию на Украине не что иное, как признаки деменции. Об этом заявил чешский аналитик Ян Кампбелл. «Если госпожа председатель действительно убеждена, что Европейский Союз продолжит добиваться от России компенсаций за агрессивный конфликт, то это тревожный признак. Налицо старческая деменция», — заявил Кампбелл в беседе с изданием Parlamentni listy. По мнению чешского аналитика, поведение госпожи фон дер Ляйен напоминает бред и галлюцинации. Он считает, что ни глава Еврокомиссии, ни украинский президент Владимир Зеленский не доживут до вступления Украины в ЕС. Ранее власти США совместно с главами Евросовета и Еврокомиссии на саммите в Вашингтоне планировали обсудить планы по использованию прибыли от замороженных российских активов. А министр финансов США Джанет Йеллен предложила ввести налог на доходы от прибыли, полученной от замороженных активов России. Средства предполагается направить на восстановление Украины.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен проявляет растерянность и беспокойство, а ее убеждение в том, что ЕС будет добиваться от России компенсаций за ситуацию на Украине не что иное, как признаки деменции. Об этом заявил чешский аналитик Ян Кампбелл. «Если госпожа председатель действительно убеждена, что Европейский Союз продолжит добиваться от России компенсаций за агрессивный конфликт, то это тревожный признак. Налицо старческая деменция», — заявил Кампбелл в беседе с изданием Parlamentni listy. По мнению чешского аналитика, поведение госпожи фон дер Ляйен напоминает бред и галлюцинации. Он считает, что ни глава Еврокомиссии, ни украинский президент Владимир Зеленский не доживут до вступления Украины в ЕС. Ранее власти США совместно с главами Евросовета и Еврокомиссии на саммите в Вашингтоне планировали обсудить планы по использованию прибыли от замороженных российских активов. А министр финансов США Джанет Йеллен предложила ввести налог на доходы от прибыли, полученной от замороженных активов России. Средства предполагается направить на восстановление Украины.