Пентагон: истребители F-16 для ВСУ будут ремонтировать в Польше

15 ноября 2023 в 06:20 Размер текста - 17 +

Истребители F-16 будут ремонтировать в Европе Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Истребители F-16, поставляемые Украине, будут ремонтировать в Европе, в частности в Польше, в случае серьезных ремонтно-технические работы после применения в ходе конфликта. Об этом сообщил замминистра обороны США Билл Лаплант. «План состоит в том, чтобы проводить как можно больший объем серьезных ремонтных работ (F-16 — прим. URA.RU) в Европе, — и Польша одно из мест. Мы организовываем это», — заявил Лаплант, его слова приводит ТАСС. Министр ВВС США Фрэнк Кендалл ранее отметил приращение военного потенциала ВСУ за счет поставок данной модели истребителей. Он, однако, отметил, что положение армии Украины не изменит баланса сил в зоне спецоперации.

Истребители F-16, поставляемые Украине, будут ремонтировать в Европе, в частности в Польше, в случае серьезных ремонтно-технические работы после применения в ходе конфликта. Об этом сообщил замминистра обороны США Билл Лаплант. «План состоит в том, чтобы проводить как можно больший объем серьезных ремонтных работ (F-16 — прим. URA.RU) в Европе, — и Польша одно из мест. Мы организовываем это», — заявил Лаплант, его слова приводит ТАСС. Министр ВВС США Фрэнк Кендалл ранее отметил приращение военного потенциала ВСУ за счет поставок данной модели истребителей. Он, однако, отметил, что положение армии Украины не изменит баланса сил в зоне спецоперации.