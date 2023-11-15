В Тюмени осудили свердловчанина, который совращал детей из ЯНАО и Челябинска

В Тюмени за растление детей осудили жителя Свердловской области
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего директора "Курганского лесопожарного центра" Шестакова Михаила. Курган, скамья подсудимых, суд, клетка, конвой, арест, наручники
За растление несовершеннолетних житель Свердловской области получил 18 лет колонии Фото:

За растление детей Калининский суд Тюмени приговорил жителя Свердловской области к 18 годам колонии строгого режима. Об этом сообщает официальный сайт Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области. Там уточнили, что мужчина рассылал подросткам порнографические фотографии, а взамен просил у детей снимки аналогичного содержания. Среди пострадавших — дети из Челябинска и ЯНАО.

«Общаясь, по сути, с детьми, он представлялся 14-летним мальчиком и просил девочек сфотографировать интимные части тела и отправить ему изображения. Как сам говорил на следствии, ему нравилось рассматривать полученные фото, но больше всего — уговаривать девочек на онлайн интимную фотосессию. В свою очередь, растлитель присылал подросткам порнографические фотографии, скаченные в сети Интернет», — указано на официальном сайте пресс-службы судов.

Там добавили, что мужчина целенаправленно искал в социальных сетях девочек в возрасте от 8 до 12 лет. От его действий пострадали дети из Барнаула, Нового Уренгоя, Челябинска, Волгоградской, Смоленской и Мурманской областей. Во время совершения преступлений он жил и работал на территории Тюменской области.

Преступника поймали после того, как в Волгоградской области педагоги одной из школ узнали о том, что какой-то мальчик присылает в соцсетях несовершеннолетней ученице интимные фото. Об этом они рассказали матери ребенка, а та, в свою очередь, обратилась к силовикам. После задержания подозреваемый сначала сознался в двух преступлениях, а затем — еще и в четырех.

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За растление детей Калининский суд Тюмени приговорил жителя Свердловской области к 18 годам колонии строгого режима. Об этом сообщает официальный сайт Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области. Там уточнили, что мужчина рассылал подросткам порнографические фотографии, а взамен просил у детей снимки аналогичного содержания. Среди пострадавших — дети из Челябинска и ЯНАО. «Общаясь, по сути, с детьми, он представлялся 14-летним мальчиком и просил девочек сфотографировать интимные части тела и отправить ему изображения. Как сам говорил на следствии, ему нравилось рассматривать полученные фото, но больше всего — уговаривать девочек на онлайн интимную фотосессию. В свою очередь, растлитель присылал подросткам порнографические фотографии, скаченные в сети Интернет», — указано на официальном сайте пресс-службы судов. Там добавили, что мужчина целенаправленно искал в социальных сетях девочек в возрасте от 8 до 12 лет. От его действий пострадали дети из Барнаула, Нового Уренгоя, Челябинска, Волгоградской, Смоленской и Мурманской областей. Во время совершения преступлений он жил и работал на территории Тюменской области. Преступника поймали после того, как в Волгоградской области педагоги одной из школ узнали о том, что какой-то мальчик присылает в соцсетях несовершеннолетней ученице интимные фото. Об этом они рассказали матери ребенка, а та, в свою очередь, обратилась к силовикам. После задержания подозреваемый сначала сознался в двух преступлениях, а затем — еще и в четырех.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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