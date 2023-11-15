В Тюмени осудили свердловчанина, который совращал детей из ЯНАО и Челябинска

В Тюмени за растление детей осудили жителя Свердловской области

15 ноября 2023 в 10:27 Размер текста - 17 +

За растление несовершеннолетних житель Свердловской области получил 18 лет колонии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU За растление детей Калининский суд Тюмени приговорил жителя Свердловской области к 18 годам колонии строгого режима. Об этом сообщает официальный сайт Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области. Там уточнили, что мужчина рассылал подросткам порнографические фотографии, а взамен просил у детей снимки аналогичного содержания. Среди пострадавших — дети из Челябинска и ЯНАО. «Общаясь, по сути, с детьми, он представлялся 14-летним мальчиком и просил девочек сфотографировать интимные части тела и отправить ему изображения. Как сам говорил на следствии, ему нравилось рассматривать полученные фото, но больше всего — уговаривать девочек на онлайн интимную фотосессию. В свою очередь, растлитель присылал подросткам порнографические фотографии, скаченные в сети Интернет», — указано на официальном сайте пресс-службы судов. Там добавили, что мужчина целенаправленно искал в социальных сетях девочек в возрасте от 8 до 12 лет. От его действий пострадали дети из Барнаула, Нового Уренгоя, Челябинска, Волгоградской, Смоленской и Мурманской областей. Во время совершения преступлений он жил и работал на территории Тюменской области. Преступника поймали после того, как в Волгоградской области педагоги одной из школ узнали о том, что какой-то мальчик присылает в соцсетях несовершеннолетней ученице интимные фото. Об этом они рассказали матери ребенка, а та, в свою очередь, обратилась к силовикам. После задержания подозреваемый сначала сознался в двух преступлениях, а затем — еще и в четырех. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

За растление детей Калининский суд Тюмени приговорил жителя Свердловской области к 18 годам колонии строгого режима. Об этом сообщает официальный сайт Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области. Там уточнили, что мужчина рассылал подросткам порнографические фотографии, а взамен просил у детей снимки аналогичного содержания. Среди пострадавших — дети из Челябинска и ЯНАО. «Общаясь, по сути, с детьми, он представлялся 14-летним мальчиком и просил девочек сфотографировать интимные части тела и отправить ему изображения. Как сам говорил на следствии, ему нравилось рассматривать полученные фото, но больше всего — уговаривать девочек на онлайн интимную фотосессию. В свою очередь, растлитель присылал подросткам порнографические фотографии, скаченные в сети Интернет», — указано на официальном сайте пресс-службы судов. Там добавили, что мужчина целенаправленно искал в социальных сетях девочек в возрасте от 8 до 12 лет. От его действий пострадали дети из Барнаула, Нового Уренгоя, Челябинска, Волгоградской, Смоленской и Мурманской областей. Во время совершения преступлений он жил и работал на территории Тюменской области. Преступника поймали после того, как в Волгоградской области педагоги одной из школ узнали о том, что какой-то мальчик присылает в соцсетях несовершеннолетней ученице интимные фото. Об этом они рассказали матери ребенка, а та, в свою очередь, обратилась к силовикам. После задержания подозреваемый сначала сознался в двух преступлениях, а затем — еще и в четырех.