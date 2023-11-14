Екатеринбургский завод решил попиариться на капсуле времени, но вскрылась тайна

«Уралтрансмаш» заявил права на капсулу времени в Екатеринбурге

15 ноября 2023 в 11:14 Размер текста - 17 +

Оказалось, что «Уралтрансмаш» создавал лишь барельеф, но об этом все забыли за 50 лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Уральский завод транспортного машиностроения («Уралтрансмаш») утверждает, что причастен к созданию резервуара капсулы времени, но в Музее истории Екатеринбурга обнаружили, что в течение полувека руководство предприятия находилось в заблуждении. Об этом URA.RU рассказал директор МИЕ Игорь Пушкарев. «„Уралтрансмаш“ уверяет, что он принимал участие в создании капсулы времени и даже отливал ее. Но проблема в том, что капсулу времени никто не делал, ведь это типовое изделие „Уралхиммашзавода“. До сих пор есть такая номенклатура — газовые ресиверы», — заявил Пушкарев. В начале зимы сотрудники музея решили перепроверить, действительно ли предприятие было причастно к созданию резервуара, и обратились с запросом на завод. В музее «Уралтрансмаша» пояснили, что у них нет официальных сведений об этом. Позже спор по поводу участия завода в историческом событии повторился еще дважды. «Когда мы разбирались в третий раз, к нам приезжал руководитель музея „Уралтрансмаша“. И сейчас мы расставили все точки над i. В 2013 году они готовили корпоративное издание про завод, и бывший руководитель литейного подразделения „Уралтрансмаша“ написал там, что заводчане участвовали „в создании капсулы времени ‚Рождение города‘“. И это ключевые два слова. Сейчас мы поняли, что, либо произошло выпадение середины информации, либо заслуженный металлург так запомнил то, что происходило в 1973 году», — пояснил Пушкарев. При помощи архива семьи свердловского архитектора Петра Деминцева удалось установить, что капсула времени — это целая композиция, в которую входит бетонный стакан с металлическим резервуаром, где лежали вещи, крышка, а также памятник-барельеф «Рождение города». Именно последнее и создавали на «Уралтрансмаше». «Но вся история, которая касается хранилища памяти для потомков, все это делал не „Уралтрансмаш“. Саму капсулу выполнили на „СвердлНИИхиммаше“ и „Уралхиммаше“, крышку, на которую мы все любовались последние 50 лет, создавал Уральский компрессорный завод. Причем „Уралтрансмаш“ пытался утверждать, что крышку отливали у них, но на ней написано, где она сделана. Смешно, если бы на Уральском заводе транспортного машиностроения начертали название другого завода», — уточнил глава музея. Резервуар 1973 года извлекли из-под земли 18 августа, а спустя почти две недели вскрыли. Внутри оказалось большое количество книг, газет, сувениров и письмо, содержимое капсулы частично совпало с опубликованным ранее списком. Позже Пушкарев пояснил, что часть вещей могли не положить из-за политики коммунистической партии. В новый саркофаг, который поместят под землю, положат официальная информация о городе, послания от властей, а также гигабайты цифровой информации. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Уральский завод транспортного машиностроения («Уралтрансмаш») утверждает, что причастен к созданию резервуара капсулы времени, но в Музее истории Екатеринбурга обнаружили, что в течение полувека руководство предприятия находилось в заблуждении. Об этом URA.RU рассказал директор МИЕ Игорь Пушкарев. «„Уралтрансмаш“ уверяет, что он принимал участие в создании капсулы времени и даже отливал ее. Но проблема в том, что капсулу времени никто не делал, ведь это типовое изделие „Уралхиммашзавода“. До сих пор есть такая номенклатура — газовые ресиверы», — заявил Пушкарев. В начале зимы сотрудники музея решили перепроверить, действительно ли предприятие было причастно к созданию резервуара, и обратились с запросом на завод. В музее «Уралтрансмаша» пояснили, что у них нет официальных сведений об этом. Позже спор по поводу участия завода в историческом событии повторился еще дважды. «Когда мы разбирались в третий раз, к нам приезжал руководитель музея „Уралтрансмаша“. И сейчас мы расставили все точки над i. В 2013 году они готовили корпоративное издание про завод, и бывший руководитель литейного подразделения „Уралтрансмаша“ написал там, что заводчане участвовали „в создании капсулы времени ‚Рождение города‘“. И это ключевые два слова. Сейчас мы поняли, что, либо произошло выпадение середины информации, либо заслуженный металлург так запомнил то, что происходило в 1973 году», — пояснил Пушкарев. При помощи архива семьи свердловского архитектора Петра Деминцева удалось установить, что капсула времени — это целая композиция, в которую входит бетонный стакан с металлическим резервуаром, где лежали вещи, крышка, а также памятник-барельеф «Рождение города». Именно последнее и создавали на «Уралтрансмаше». «Но вся история, которая касается хранилища памяти для потомков, все это делал не „Уралтрансмаш“. Саму капсулу выполнили на „СвердлНИИхиммаше“ и „Уралхиммаше“, крышку, на которую мы все любовались последние 50 лет, создавал Уральский компрессорный завод. Причем „Уралтрансмаш“ пытался утверждать, что крышку отливали у них, но на ней написано, где она сделана. Смешно, если бы на Уральском заводе транспортного машиностроения начертали название другого завода», — уточнил глава музея. Резервуар 1973 года извлекли из-под земли 18 августа, а спустя почти две недели вскрыли. Внутри оказалось большое количество книг, газет, сувениров и письмо, содержимое капсулы частично совпало с опубликованным ранее списком. Позже Пушкарев пояснил, что часть вещей могли не положить из-за политики коммунистической партии. В новый саркофаг, который поместят под землю, положат официальная информация о городе, послания от властей, а также гигабайты цифровой информации.