Спецслужбы Украины собирали данные о Тюменской области. Фото

15 ноября 2023 в 14:30 Размер текста - 17 +

Тюменец собирал данные о военных объектах региона, чтобы затем продать информацию Украине Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Сотрудники РУ ФСБ по Тюменской области задержали мужчину, который, как предполагает следствие, по заданию спецслужб Украины собирал данные о военных объектах региона. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. Там уточнили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ — государственная измена. «В результате реализованных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками РУ ФСБ России по Тюменской области получены сведения, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела. О совершении государственной измены в форме оказания иной помощи представителю иностранного государства в деятельности, направленной против безопасности РФ (ст. 275 УК России) в отношении жителя Тюменской области», — сообщили URA.RU в пресс-службе РУ ФСБ по Тюменской области. Там добавили, что за сбор и передачу информации о военных объектах Тюменской области мужчина получал деньги от украинских спецслужб. За госизмену тюменцу грозит пожизненное лишение свободы. Ранее URA.RU писало о том, что житель Тюменской области уехал на Украину и вступил в ВСУ, чтобы воевать против России. Мужчина также обвиняется в совершении государственной измены. Сотрудники ФСБ заподозрили жителя Тюменской области в работе на спецслужбы Украины Пресс-служба РУ ФСБ по Тюменской области

Сотрудники РУ ФСБ по Тюменской области задержали мужчину, который, как предполагает следствие, по заданию спецслужб Украины собирал данные о военных объектах региона. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. Там уточнили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ — государственная измена. «В результате реализованных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками РУ ФСБ России по Тюменской области получены сведения, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела. О совершении государственной измены в форме оказания иной помощи представителю иностранного государства в деятельности, направленной против безопасности РФ (ст. 275 УК России) в отношении жителя Тюменской области», — сообщили URA.RU в пресс-службе РУ ФСБ по Тюменской области. Там добавили, что за сбор и передачу информации о военных объектах Тюменской области мужчина получал деньги от украинских спецслужб. За госизмену тюменцу грозит пожизненное лишение свободы. Ранее URA.RU писало о том, что житель Тюменской области уехал на Украину и вступил в ВСУ, чтобы воевать против России. Мужчина также обвиняется в совершении государственной измены.