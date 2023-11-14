14 ноября 2023

Спецслужбы Украины собирали данные о Тюменской области. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Фрэнсис Гэри Пауэрс-мл. в Екатеринбурге, разведка, фотография, шпионаж, аэросъемка, аэрофотосъемка
Тюменец собирал данные о военных объектах региона, чтобы затем продать информацию Украине Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Сотрудники РУ ФСБ по Тюменской области задержали мужчину, который, как предполагает следствие, по заданию спецслужб Украины собирал данные о военных объектах региона. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. Там уточнили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ — государственная измена.

«В результате реализованных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками РУ ФСБ России по Тюменской области получены сведения, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела. О совершении государственной измены в форме оказания иной помощи представителю иностранного государства в деятельности, направленной против безопасности РФ (ст. 275 УК России) в отношении жителя Тюменской области», — сообщили URA.RU в пресс-службе РУ ФСБ по Тюменской области.

Там добавили, что за сбор и передачу информации о военных объектах Тюменской области мужчина получал деньги от украинских спецслужб. За госизмену тюменцу грозит пожизненное лишение свободы.

Ранее URA.RU писало о том, что житель Тюменской области уехал на Украину и вступил в ВСУ, чтобы воевать против России. Мужчина также обвиняется в совершении государственной измены.

Сотрудники ФСБ заподозрили жителя Тюменской области в работе на спецслужбы Украины
Сотрудники ФСБ заподозрили жителя Тюменской области в работе на спецслужбы Украины

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Сотрудники РУ ФСБ по Тюменской области задержали мужчину, который, как предполагает следствие, по заданию спецслужб Украины собирал данные о военных объектах региона. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. Там уточнили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ — государственная измена. «В результате реализованных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками РУ ФСБ России по Тюменской области получены сведения, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела. О совершении государственной измены в форме оказания иной помощи представителю иностранного государства в деятельности, направленной против безопасности РФ (ст. 275 УК России) в отношении жителя Тюменской области», — сообщили URA.RU в пресс-службе РУ ФСБ по Тюменской области. Там добавили, что за сбор и передачу информации о военных объектах Тюменской области мужчина получал деньги от украинских спецслужб. За госизмену тюменцу грозит пожизненное лишение свободы. Ранее URA.RU писало о том, что житель Тюменской области уехал на Украину и вступил в ВСУ, чтобы воевать против России. Мужчина также обвиняется в совершении государственной измены.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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