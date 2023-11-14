Защита бывшего вице-мэра Челябинска Слободского собирается в кассацию

15 ноября 2023 в 13:07 Размер текста - 17 +

Владимир Слободской находится под домашним арестом с апреля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета ФСБ задержала старейшего депутата гордумы Челябинска Паутова Защита бывшего вице-мэра Челябинска Владимира Слободского собирается обжаловать решение облсуда о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста в седьмом кассационном суде общей юрисдикции. Об этом URA.RU 15 ноября сообщил адвокат Слободского Андрей Микрюков. «Меру пресечения в виде домашнего ареста до 20 марта 2023 года в областном суде оставили в силе. Мы сейчас судебные акты получим и в кассационный суд пойдем. Попробуем там обжаловать», — сообщил URA.RU Микрюков. По словам адвоката, его клиент не считает себя виновным. Об этом он заявляет на всех заседаниях суда. Бывший чиновник находится под домашним арестом с середины апреля. Слободского задержали весной по подозрению в превышении должностных полномочий. По версии следствия, он незаконно дал разрешение на строительство многоквартирного дома. Ему были предъявлены обвинения и избрана мера пресечения. Примечательно, что до задержания Слободской проходил по делу в качестве свидетеля. Вместе с ним очевидцами всей истории были депутат гордумы Виталий Паутов, гендиректор ООО «Челябинскавтотранс» Алексей Алексеенко, а также Людмила Ребреш, ранее руководившая фирмой. Впоследствии Паутова и Алексеенко вывели из статуса свидетелей и обвинили в посредничестве при передаче взятки в мэрию города. Деньги предназначались для получения разрешения на строительство. По данным агентства, предполагаемым взяткодателем является Ребреш, которую сейчас судят за обман дольщиков, взяткополучатель официально неизвестен. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Защита бывшего вице-мэра Челябинска Владимира Слободского собирается обжаловать решение облсуда о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста в седьмом кассационном суде общей юрисдикции. Об этом URA.RU 15 ноября сообщил адвокат Слободского Андрей Микрюков. «Меру пресечения в виде домашнего ареста до 20 марта 2023 года в областном суде оставили в силе. Мы сейчас судебные акты получим и в кассационный суд пойдем. Попробуем там обжаловать», — сообщил URA.RU Микрюков. По словам адвоката, его клиент не считает себя виновным. Об этом он заявляет на всех заседаниях суда. Бывший чиновник находится под домашним арестом с середины апреля. Слободского задержали весной по подозрению в превышении должностных полномочий. По версии следствия, он незаконно дал разрешение на строительство многоквартирного дома. Ему были предъявлены обвинения и избрана мера пресечения. Примечательно, что до задержания Слободской проходил по делу в качестве свидетеля. Вместе с ним очевидцами всей истории были депутат гордумы Виталий Паутов, гендиректор ООО «Челябинскавтотранс» Алексей Алексеенко, а также Людмила Ребреш, ранее руководившая фирмой. Впоследствии Паутова и Алексеенко вывели из статуса свидетелей и обвинили в посредничестве при передаче взятки в мэрию города. Деньги предназначались для получения разрешения на строительство. По данным агентства, предполагаемым взяткодателем является Ребреш, которую сейчас судят за обман дольщиков, взяткополучатель официально неизвестен.