Защита бывшего вице-мэра Челябинска Слободского собирается в кассацию

Защита бывшего вице-мэра Челябинска Владимира Слободского собирается обжаловать решение облсуда о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста в седьмом кассационном суде общей юрисдикции. Об этом URA.RU 15 ноября сообщил адвокат Слободского Андрей Микрюков.
«Меру пресечения в виде домашнего ареста до 20 марта 2023 года в областном суде оставили в силе. Мы сейчас судебные акты получим и в кассационный суд пойдем. Попробуем там обжаловать», — сообщил URA.RU Микрюков.
По словам адвоката, его клиент не считает себя виновным. Об этом он заявляет на всех заседаниях суда. Бывший чиновник находится под домашним арестом с середины апреля.
Слободского задержали весной по подозрению в превышении должностных полномочий. По версии следствия, он незаконно дал разрешение на строительство многоквартирного дома. Ему были предъявлены обвинения и избрана мера пресечения.
Примечательно, что до задержания Слободской проходил по делу в качестве свидетеля. Вместе с ним очевидцами всей истории были депутат гордумы Виталий Паутов, гендиректор ООО «Челябинскавтотранс» Алексей Алексеенко, а также Людмила Ребреш, ранее руководившая фирмой. Впоследствии Паутова и Алексеенко вывели из статуса свидетелей и обвинили в посредничестве при передаче взятки в мэрию города. Деньги предназначались для получения разрешения на строительство. По данным агентства, предполагаемым взяткодателем является Ребреш, которую сейчас судят за обман дольщиков, взяткополучатель официально неизвестен.
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