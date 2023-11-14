Пермь на конкурсе представит Валерия Морозова Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Финалистка международного конкурса красоты «Мисс Офис» из Перми Валерия Морозова начала подготовку к финальному шоу в Москве. В свободное от репетиций время девушка вместе с другими участницами записала видео, на котором они в вечерних нарядах едут в тележке для багажа. Ролик пермячка опубликовала в своих социальных сетях.

«Будьте внимательны и осторожны. Мимо вас перевозят хрупких финалисток конкурса „Мисс Офис“», — написано в тексте под видео.

Пермячка также рассказала, что каждый день финалистки принимают участие в съемках. Конкурсанткам устроили экскурсию по Москве и взяли интервью. В нем Валерия Морозова призналась, что благодаря конкурсу впервые побывала на Красной площади. Также она отметила, что участие в фотосессиях ей даются тяжело, и девушка с нетерпением ждет начала репетиций финального шоу, которое состоится в Москве 25 ноября.

Ранее URA.RU рассказало, что Валерия Морозова работает секретарем-референтом в пермской дорожной компании. Девушка вошла в топ-30 самых красивых девушек России и зарубежья и получила шанс представлять Пермь в финале конкурса «Мисс Офис». Победительница получит денежный приз — 3 млн рублей, а также корону и возможность стать лицом двух крупных российских брендов.