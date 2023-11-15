Бунтующие депутаты пожертвуют мандатами в конфликте с Куйвашевым

15 ноября 2023 в 22:38 Размер текста - 17 +

Депутаты думы ПГО считают, что аппарат губернатора пытается их «сломать» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Депутаты думы Пышмы (Свердловская область) готовы пожертвовать своими политическими карьерами, лишь бы мэром не становился директор Пышминского завода подъемно-кранового оборудования (ПТО) Дмитрий Кравец, согласованный губернатором Евгением Куйвашевым. Об этом они заявили на встрече с корреспондентом URA.RU. Она прошла в беспрецедентном формате: депутаты собрались только для того, чтобы передать агентству свою позицию. Больше года Пышма живет без полновесного главы: летом 2022-го Виктор Соколов, правивший в муниципалитете с 2013 года, стал фигурантом дела о взятке, сейчас он на скамье подсудимых, но все еще в бессрочном отпуске. В статусе и. о. трудится его заместитель по ЖКХ Алексей Обоскалов. Пытаясь остановить безвластие, резиденция главы региона и инициировала избрание Кравца, однако на заседании думы 9 сентября 2022 года его кандидатуру не поддержали. Пришлось запускать конкурсную процедуру заново, она всякий раз срывалась. Дума разделена на два лагеря — четыре депутата из 14 лояльны Соколову, а десять выступают за то, чтобы он был официально отправлен в отставку. Для увольнения Соколова областным чиновникам необходимо 11 из 14 голосов. Перед заседанием 30 октября предполагалось, что они наберутся, — существовала неформальная договоренность. Однако в итоге трое из первого лагеря не пришли, а еще один его представитель внезапно проголосовал против. Кроме того, дума инициировала абсурдные с точки зрения представителей губернаторской команды поправки в местный Устав, согласно которым, раз конкурсную комиссию по выбору нового мэра сформировать не удается, кандидатов может выдвинуть спикер думы Станислав Фоминых. Идеологом этого решения называют депутата, бизнесмена Александра Афанаскина — предполагаемого «серого кардинала» думы. Он долго конфликтовал с Соколовым из-за охотугодий и, по слухам, хочет видеть на его месте своего ставленника Фоминых или ветерана Афганистана Вячеслава Некрасова. Новость по теме В Свердловской области зреет политический конфликт накануне выборов президента В разговоре с корреспондентом 15 ноября Фоминых подтвердил, что имеет мэрские амбиции, и, выражая общую позицию собравшихся, заявил: «Кандидатуру Кравца депутаты поддерживать не будут даже под угрозой роспуска думы (такой вариант подчиненные губернатора прорабатывают прямо сейчас — прим. ред.). Это наша принципиальная позиция, и она не поменяется. Кравец не тот человек, которому можно доверить округ». Он также отметил, что Кравец якобы «крайне непопулярен в районе». Впрочем, доказательств не привел. «Вот выбрали бы мы Кравца, а как потом людям в глаза смотреть? У нас небольшая по населению территория, где все друг друга знают. Но в резиденции губернатора настаивают именно на этой личности», — заявил председатель. Фоминых и его коллеги утверждают, что пытаются выйти на контакт с областной властью, но якобы безрезультатно. По их словам, Кравца поддерживает спикер заксобрания Людмила Бабушкина (Пышма входит в ее Богдановичский одномандатный округ). Бабушкина это корреспонденту подтвердила, объяснив, что Кравец показал себя хорошим управленцем, а, к примеру, у Некрасова, такого опыта нет. Связаться с Кравцом к моменту публикации не удалось. Депутаты, поддерживающие Соколова, имея приглашение на встречу с URA.RU, не пришли. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутаты думы Пышмы (Свердловская область) готовы пожертвовать своими политическими карьерами, лишь бы мэром не становился директор Пышминского завода подъемно-кранового оборудования (ПТО) Дмитрий Кравец, согласованный губернатором Евгением Куйвашевым. Об этом они заявили на встрече с корреспондентом URA.RU. Она прошла в беспрецедентном формате: депутаты собрались только для того, чтобы передать агентству свою позицию. Больше года Пышма живет без полновесного главы: летом 2022-го Виктор Соколов, правивший в муниципалитете с 2013 года, стал фигурантом дела о взятке, сейчас он на скамье подсудимых, но все еще в бессрочном отпуске. В статусе и. о. трудится его заместитель по ЖКХ Алексей Обоскалов. Пытаясь остановить безвластие, резиденция главы региона и инициировала избрание Кравца, однако на заседании думы 9 сентября 2022 года его кандидатуру не поддержали. Пришлось запускать конкурсную процедуру заново, она всякий раз срывалась. Дума разделена на два лагеря — четыре депутата из 14 лояльны Соколову, а десять выступают за то, чтобы он был официально отправлен в отставку. Для увольнения Соколова областным чиновникам необходимо 11 из 14 голосов. Перед заседанием 30 октября предполагалось, что они наберутся, — существовала неформальная договоренность. Однако в итоге трое из первого лагеря не пришли, а еще один его представитель внезапно проголосовал против. Кроме того, дума инициировала абсурдные с точки зрения представителей губернаторской команды поправки в местный Устав, согласно которым, раз конкурсную комиссию по выбору нового мэра сформировать не удается, кандидатов может выдвинуть спикер думы Станислав Фоминых. Идеологом этого решения называют депутата, бизнесмена Александра Афанаскина — предполагаемого «серого кардинала» думы. Он долго конфликтовал с Соколовым из-за охотугодий и, по слухам, хочет видеть на его месте своего ставленника Фоминых или ветерана Афганистана Вячеслава Некрасова. В разговоре с корреспондентом 15 ноября Фоминых подтвердил, что имеет мэрские амбиции, и, выражая общую позицию собравшихся, заявил: «Кандидатуру Кравца депутаты поддерживать не будут даже под угрозой роспуска думы (такой вариант подчиненные губернатора прорабатывают прямо сейчас — прим. ред.). Это наша принципиальная позиция, и она не поменяется. Кравец не тот человек, которому можно доверить округ». Он также отметил, что Кравец якобы «крайне непопулярен в районе». Впрочем, доказательств не привел. «Вот выбрали бы мы Кравца, а как потом людям в глаза смотреть? У нас небольшая по населению территория, где все друг друга знают. Но в резиденции губернатора настаивают именно на этой личности», — заявил председатель. Фоминых и его коллеги утверждают, что пытаются выйти на контакт с областной властью, но якобы безрезультатно. По их словам, Кравца поддерживает спикер заксобрания Людмила Бабушкина (Пышма входит в ее Богдановичский одномандатный округ). Бабушкина это корреспонденту подтвердила, объяснив, что Кравец показал себя хорошим управленцем, а, к примеру, у Некрасова, такого опыта нет. Связаться с Кравцом к моменту публикации не удалось. Депутаты, поддерживающие Соколова, имея приглашение на встречу с URA.RU, не пришли.