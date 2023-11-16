Политологи вступились за Маркова, которого заподозрили в дискредитации ВС РФ

16 ноября 2023 в 07:07 Размер текста - 17 +

Даже лояльная позиция Сергея Маркова могла кого-то оскорбить, сказал Михаил Карягин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Политолог Сергей Марков не мог в своих высказываниях дискредитировать вооруженные силы РФ, поскольку он является патриотом и его нельзя приравнивать к оппозиции. Об этом в беседе с URA.RU сообщил генеральный директор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт, комментируя сообщение о том, что telegram-канал политолога Сергея Маркова должны проверить правоохранительные органы. Марков преступник или нет? Сергей Марков — первый заместитель председателя комиссии по развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников за рубежом Общественной палаты РФ, член совета по внешней и оборонной политике. Он также ведет telegram-канал, где публикует новости и мнение, касательно тех или иных событий в России и мире. Из-за его постов жалобу написал житель Златоуста (Челябинской области). Он призвал полицию проверить политолога, поскольку заметил иронию и сарказм в его высказываниях о военных и спецоперации на Украине. Сам Марков счел обвинения в его адрес беспочвенными, поскольку он имеет исключительно патриотическую позицию и поддерживает СВО, а автор жалобы, по его мнению, «просто ищет хайпа». Никто из опрошенных URA.RU политологов также не заметили в постах автора дискредитирующих армию материалов. Новость по теме В России проверяют все telegram-каналы «Он никогда не давал оснований предположить, что его в высказываниях может содержаться дискредитация. Я слежу за его публичной деятельностью. Я знаком с Сережей лично лет 25. Мы очень много лет были коллегами в одной и той же организации. К нему можно относиться по-разному, но уж точно претензия к тому, что он может дискредитировать российскую армию, никак не опирается на 25-летнюю историю его профессиональной деятельности. Я уверен, что он не может каким-то образом участвовать в дискредитации армии», — сказал Александр Шпунт. Ведущий эксперт Центра политической конъюнктуры Михаил Карягин отметил, что слова политолога могли кого-то обидеть, при этом не являясь дискредитацией. «История с оскорблением чувств граждан с различными политическими взглядами не новая. Периодически, когда они максимально сильно оскорбляются на какие-либо слова, пишут в разные инстанции. У нас почему-то считают, что можно обижаться только на оппозицию, но, уверяю вас, на лояльных экспертов тоже часто обижаются, потому что у нас политический спектр довольно широкий. Тот же Марков для каких-нибудь радикальных турбопатриотов может считаться недостаточно лояльным и мешать им спать спокойно, кушать», — заключил специалист. О чем можно публично говорить Новость по теме Путин ужесточил наказание за критику армии РФ Новый закон о лишении приобретенного гражданства за дискредитацию ВС РФ позволил исключить поток лживой информации, уточнил эксперт Центра Прикладных исследований и программ Сергей Поляков. «Решение правильное, с этим сложно поспорить. Во-первых, это отрезвило горячие головы, которые мололи чушь. Во-вторых, надо понимать, что, когда страна находится в ситуации боевых действий, лишнего болтать не надо: многие лживые высказывания попадают под статью, — объяснил эксперт. Люди могут писать жалобы в различные инстанции, чтобы отомстить или испортить репутацию, считает Сергей Поляков. «Теперь возникает соблазн для многих свести личные счеты с человеком. Кто-то рассуждает на тему спецоперации, армии — можно подать на него заявление, пусть органы разбираются. Притянуть за уши можно что угодно. Когда разберутся, молва уже разойдется, и спустя время будут говорить, что человек был замешан в деле о дискредитации», — сообщил политолог. При этом он подчеркнул, что также поддерживает сам закон, поскольку это защищает граждан от многих рисков. Все страны мира регулируют публичные высказывания, но общий запрет для всех один, отметил политолог Шпунт. «В любом военном конфликте вводится обязательная цензура публичных высказываний, чтобы они не приводили к гибели людей. Это обязательное условие, которое существует в любом обществе, каким бы оно ни было: открытым или закрытым, западно-либеральным или клерикальным. Если какое-то высказывание даст возможность оппоненту кого-то убить, то это контролирует любое государство. В остальном у каждой страны свои правила. Например, США крайне жестко регулируют свое внутреннее информационное пространство и определенный тип высказываний, которые допустимы для европейского политика, привели бы американца к тюремному сроку», — заявил собеседник URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Политолог Сергей Марков не мог в своих высказываниях дискредитировать вооруженные силы РФ, поскольку он является патриотом и его нельзя приравнивать к оппозиции. Об этом в беседе с URA.RU сообщил генеральный директор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт, комментируя сообщение о том, что telegram-канал политолога Сергея Маркова должны проверить правоохранительные органы. Сергей Марков — первый заместитель председателя комиссии по развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников за рубежом Общественной палаты РФ, член совета по внешней и оборонной политике. Он также ведет telegram-канал, где публикует новости и мнение, касательно тех или иных событий в России и мире. Из-за его постов жалобу написал житель Златоуста (Челябинской области). Он призвал полицию проверить политолога, поскольку заметил иронию и сарказм в его высказываниях о военных и спецоперации на Украине. Сам Марков счел обвинения в его адрес беспочвенными, поскольку он имеет исключительно патриотическую позицию и поддерживает СВО, а автор жалобы, по его мнению, «просто ищет хайпа». Никто из опрошенных URA.RU политологов также не заметили в постах автора дискредитирующих армию материалов. «Он никогда не давал оснований предположить, что его в высказываниях может содержаться дискредитация. Я слежу за его публичной деятельностью. Я знаком с Сережей лично лет 25. Мы очень много лет были коллегами в одной и той же организации. К нему можно относиться по-разному, но уж точно претензия к тому, что он может дискредитировать российскую армию, никак не опирается на 25-летнюю историю его профессиональной деятельности. Я уверен, что он не может каким-то образом участвовать в дискредитации армии», — сказал Александр Шпунт. Ведущий эксперт Центра политической конъюнктуры Михаил Карягин отметил, что слова политолога могли кого-то обидеть, при этом не являясь дискредитацией. Новый закон о лишении приобретенного гражданства за дискредитацию ВС РФ позволил исключить поток лживой информации, уточнил эксперт Центра Прикладных исследований и программ Сергей Поляков. «Решение правильное, с этим сложно поспорить. Во-первых, это отрезвило горячие головы, которые мололи чушь. Во-вторых, надо понимать, что, когда страна находится в ситуации боевых действий, лишнего болтать не надо: многие лживые высказывания попадают под статью, — объяснил эксперт. Люди могут писать жалобы в различные инстанции, чтобы отомстить или испортить репутацию, считает Сергей Поляков. «Теперь возникает соблазн для многих свести личные счеты с человеком. Кто-то рассуждает на тему спецоперации, армии — можно подать на него заявление, пусть органы разбираются. Притянуть за уши можно что угодно. Когда разберутся, молва уже разойдется, и спустя время будут говорить, что человек был замешан в деле о дискредитации», — сообщил политолог. При этом он подчеркнул, что также поддерживает сам закон, поскольку это защищает граждан от многих рисков. Все страны мира регулируют публичные высказывания, но общий запрет для всех один, отметил политолог Шпунт. «В любом военном конфликте вводится обязательная цензура публичных высказываний, чтобы они не приводили к гибели людей. Это обязательное условие, которое существует в любом обществе, каким бы оно ни было: открытым или закрытым, западно-либеральным или клерикальным. Если какое-то высказывание даст возможность оппоненту кого-то убить, то это контролирует любое государство. В остальном у каждой страны свои правила. Например, США крайне жестко регулируют свое внутреннее информационное пространство и определенный тип высказываний, которые допустимы для европейского политика, привели бы американца к тюремному сроку», — заявил собеседник URA.RU.