Губернатор Шумков рассказал, каким предметам будут уделять особое внимание в новых школах

В новых курганских школах дети будут углубленно изучать физику и математику
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие Кетовской школы. Курган, класс, ученики, школа, школьные парты, урок физики
Новые школы Курганской области будут иметь физико-математический уклон Фото:

В новых школах Курганской области дети будут заниматься углубленным изучением физики и математики. Об этом глава региона Вадим Шумков написал в своем telegram-канале.

«С целью сокращения разрыва между потребностью реальной экономики в кадрах технической специализации и тем, что дает система образования, приняли решение, что новые школы в Кургане на 1500 ребятишек и в Шадринске на 1100 будут иметь физико-математический уклон. Также неплохой результат показала система инженерных классов, открытых в школах в последние три года», — написал Шумков.

Шумков отметил, на создание каждого инженерного класса с оборудованием и оснащением обходится около 3,5 млн рублей. Сейчас в Курганской области 15 таких классов. На следующий год в планах увеличить их количество минимум в два раза.

Губернатор Вадим Шумков также уделяет большое внимание профориентационной работе со школьниками. Для них организуются специальные мероприятия, встречи и экскурсии на промышленные предприятия региона. Кроме того, в области при поддержке главы и правительства активно ремонтируются школы.

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В новых школах Курганской области дети будут заниматься углубленным изучением физики и математики. Об этом глава региона Вадим Шумков написал в своем telegram-канале. «С целью сокращения разрыва между потребностью реальной экономики в кадрах технической специализации и тем, что дает система образования, приняли решение, что новые школы в Кургане на 1500 ребятишек и в Шадринске на 1100 будут иметь физико-математический уклон. Также неплохой результат показала система инженерных классов, открытых в школах в последние три года», — написал Шумков. Шумков отметил, на создание каждого инженерного класса с оборудованием и оснащением обходится около 3,5 млн рублей. Сейчас в Курганской области 15 таких классов. На следующий год в планах увеличить их количество минимум в два раза. Губернатор Вадим Шумков также уделяет большое внимание профориентационной работе со школьниками. Для них организуются специальные мероприятия, встречи и экскурсии на промышленные предприятия региона. Кроме того, в области при поддержке главы и правительства активно ремонтируются школы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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