Губернатор Шумков рассказал, каким предметам будут уделять особое внимание в новых школах

В новых курганских школах дети будут углубленно изучать физику и математику

Новые школы Курганской области будут иметь физико-математический уклон Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В новых школах Курганской области дети будут заниматься углубленным изучением физики и математики. Об этом глава региона Вадим Шумков написал в своем telegram-канале.

«С целью сокращения разрыва между потребностью реальной экономики в кадрах технической специализации и тем, что дает система образования, приняли решение, что новые школы в Кургане на 1500 ребятишек и в Шадринске на 1100 будут иметь физико-математический уклон. Также неплохой результат показала система инженерных классов, открытых в школах в последние три года», — написал Шумков.

Шумков отметил, на создание каждого инженерного класса с оборудованием и оснащением обходится около 3,5 млн рублей. Сейчас в Курганской области 15 таких классов. На следующий год в планах увеличить их количество минимум в два раза.