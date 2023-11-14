Губернатор Артюхов провел встречу с сенаторами Федерального собрания РФ от ЯНАО

Артюхов встретился с тремя сенаторами от ЯНАО Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов провел заседание с участием сенаторов, представляющих регион в Федеральном собрании РФ. Об этом сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО.

«Губернатор Ямала провел в Салехарде совместное заседание правительства ЯНАО и сенаторов, представляющих регион в Федеральном Собрании Российской Федерации. Григорий Ледков и Владимир Пушкарев рассказали о результатах своей работы, также в ходе заседания рассмотрели отчет о работе Дмитрия Погорелого», — сообщили на портале правительства округа.

Сенатор Ледков поделился мерами поддержки малочисленных народов севера. Благодаря мерам, представители малых народов имеют упрощенный доступ к региональным мерам поддержки. На Ямале это назначение именных губернаторских стипендий, а также поддержка студентов из малоимущих семей.

Доклад Пушкарева включал в себя меры по экологическому проекту «Будущее Арктики» федерального проекта «Чистая страна», который реализуется на Ямале. В текущем году к экопроекту уже присоединились пять тысяч человек, которые провели 278 мероприятий по уборке, а это 1400 гектаров расчищенных арктических территорий.

Блок работы сенатора Погорелого включал в себя вопросы, касающиеся поддержки участников специальной военной операции и их семей, принятых на федеральном уровне. Также было рассказано о проекте «Юридическая среда», благодаря которому жители ЯНАО могут получать бесплатную юридическую помощь.