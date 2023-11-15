Военкор Сладков сообщил о тяжелых боях под Горловкой

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Армия РФ штурмует одну из возвышенностей террикона под Горловкой Фото:
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В районе Горловки в ДНР идут тяжелые бои. ВСУ смогли закрепиться на одном из терриконов, заявил военкор Александр Сладков.

«Сообщение о том, что под Горловкой идут тяжелые бои подтверждаю. На одной из окраин (знаю где), стоит двугорбый, как верблюд террикон. Один из его горбов, дальний от Горловки, противнику удалось взять штурмом», — написал Александр Сладков у себя в telegram-канале.

Военкор уточнил, что российские военные штурмуют вторую вершину террикона, восстанавливая свое положение на этом участке фронта. Журналист также подчеркнул, что командир на этом направлении грамотный и опытный, поэтому паники нет.

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. Ответ ожидается.

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли территорию Горловки, из-за чего была повреждена одна из школ, передает RT. Также из-за атаки украинской армии был полностью обесточен Никитовский район города, сообщает телеканал 360.

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В районе Горловки в ДНР идут тяжелые бои. ВСУ смогли закрепиться на одном из терриконов, заявил военкор Александр Сладков. «Сообщение о том, что под Горловкой идут тяжелые бои подтверждаю. На одной из окраин (знаю где), стоит двугорбый, как верблюд террикон. Один из его горбов, дальний от Горловки, противнику удалось взять штурмом», — написал Александр Сладков у себя в telegram-канале. Военкор уточнил, что российские военные штурмуют вторую вершину террикона, восстанавливая свое положение на этом участке фронта. Журналист также подчеркнул, что командир на этом направлении грамотный и опытный, поэтому паники нет. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. Ответ ожидается. Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли территорию Горловки, из-за чего была повреждена одна из школ, передает RT. Также из-за атаки украинской армии был полностью обесточен Никитовский район города, сообщает телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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