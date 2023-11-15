Военкор Сладков сообщил о тяжелых боях под Горловкой

В районе Горловки в ДНР идут тяжелые бои. ВСУ смогли закрепиться на одном из терриконов, заявил военкор Александр Сладков.
«Сообщение о том, что под Горловкой идут тяжелые бои подтверждаю. На одной из окраин (знаю где), стоит двугорбый, как верблюд террикон. Один из его горбов, дальний от Горловки, противнику удалось взять штурмом», — написал Александр Сладков у себя в telegram-канале.
Военкор уточнил, что российские военные штурмуют вторую вершину террикона, восстанавливая свое положение на этом участке фронта. Журналист также подчеркнул, что командир на этом направлении грамотный и опытный, поэтому паники нет.
URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. Ответ ожидается.
Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли территорию Горловки, из-за чего была повреждена одна из школ, передает RT. Также из-за атаки украинской армии был полностью обесточен Никитовский район города, сообщает телеканал 360.
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