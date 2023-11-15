Военкоры сообщили о тяжелых боях в ДНР: главное о спецоперации к вечеру 15 ноября

Военкор Сладков: под Горловкой идут тяжелые бои

15 ноября 2023 в 21:52 Размер текста - 17 +

Армия России ведет тяжелые бои под Горловкой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В ДНР в районе Горловки идут тяжелые бои, сообщил военный корреспондент Александр Сладков. Также мэр города Иван Приходько заявил об обстреле населенного пункта со стороны ВСУ. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 15 ноября. Под Горловкой идут тяжелые бои. По словам Сладкова, украинские силы смогли закрепиться на одном из терриконов близ населенного пункта. По его словам. ВС России сейчас штурмуют возвышенность, чтобы восстановить свое положение на этом участке. Также мэр города заявил о столкновениях около поселка Зайцево.

Американская пресса заявила, что ВСУ пытаются возобновить свое контрнаступление. По данным СМИ, украинские силы перебрасывают морскую пехоту через Днепр для атак на российские позиции.

Главком ВСУ Валерий Залужный ценит жизни украинских бойцов куда больше, чем президент страны Владимир Зеленский, который превратился «в мясника». Об этом заявил американский предприниматель Илон Маск.

Армия России ежемесячно получает в три раза больше военной техники, чем ВСУ. По данным украинского журналиста Владимира Даценко, за последние 10 месяцев конфликта ВС РФ получили 100 танков в то время, как силам Украины предоставили только 28 единиц техники.

Отправка американских истребителей F-16 Киеву не повлечет существенных изменений в зоне спецоперации. Об этом заявил министр ВВС США Фрэнк Кендалл.

Военные железнодорожники Центрального военного округа проверяют и восстанавливают железнодорожные пути в зоне СВО, сообщили в Минобороны РФ. Также военные обеспечивают безопасность перевозки груза в ЛНР и ДНР, передает Пятый канал.

В ДНР в районе Горловки идут тяжелые бои, сообщил военный корреспондент Александр Сладков. Также мэр города Иван Приходько заявил об обстреле населенного пункта со стороны ВСУ. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 15 ноября.