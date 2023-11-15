Илон Маск назвал превосходство Залужного над Зеленским

Президент Украины Владимир Зеленский превратился в «мясника», который не ценит жизни бойцов ВСУ, в отличие от главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного. Такое мнение выразил предприниматель, гендиректор SpaceX и Tesla Илон Маск.
«Я думаю, что Залужный ценит жизни своих людей. И трезво смотрит на то, что происходит на самом деле», — заявил Илон Маск в своем приватном аккаунте в X (бывший Twitter). Владимир Зеленский уже давно живет в роли «мясника», в реальности, несоответствующей действительности, уточнил бизнесмен.
В конце октября Маск высмеял Зеленского за стремление победить в конфликте с РФ любой ценой. В СМИ также сообщалось, что между украинским лидером и Залужным возникли некоторые разногласия из-за целей на фронте. Некоторые иностранные издания прочат Залужному президентский пост.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.