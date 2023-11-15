Илон Маск назвал превосходство Залужного над Зеленским

Маск: Залужный ценит жизни бойцов ВСУ, когда Зеленский превратился в «мясника»
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, залужный валерий, stock
Залужный еще не оторван от реальности в отличие от Зеленского, заявил Маск Фото:
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Президент Украины Владимир Зеленский превратился в «мясника», который не ценит жизни бойцов ВСУ, в отличие от главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного. Такое мнение выразил предприниматель, гендиректор SpaceX и Tesla Илон Маск.

«Я думаю, что Залужный ценит жизни своих людей. И трезво смотрит на то, что происходит на самом деле», — заявил Илон Маск в своем приватном аккаунте в X (бывший Twitter). Владимир Зеленский уже давно живет в роли «мясника», в реальности, несоответствующей действительности, уточнил бизнесмен.

В конце октября Маск высмеял Зеленского за стремление победить в конфликте с РФ любой ценой. В СМИ также сообщалось, что между украинским лидером и Залужным возникли некоторые разногласия из-за целей на фронте. Некоторые иностранные издания прочат Залужному президентский пост.

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Президент Украины Владимир Зеленский превратился в «мясника», который не ценит жизни бойцов ВСУ, в отличие от главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного. Такое мнение выразил предприниматель, гендиректор SpaceX и Tesla Илон Маск. «Я думаю, что Залужный ценит жизни своих людей. И трезво смотрит на то, что происходит на самом деле», — заявил Илон Маск в своем приватном аккаунте в X (бывший Twitter). Владимир Зеленский уже давно живет в роли «мясника», в реальности, несоответствующей действительности, уточнил бизнесмен. В конце октября Маск высмеял Зеленского за стремление победить в конфликте с РФ любой ценой. В СМИ также сообщалось, что между украинским лидером и Залужным возникли некоторые разногласия из-за целей на фронте. Некоторые иностранные издания прочат Залужному президентский пост.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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