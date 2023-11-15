Иран отказался от военных действий против Израиля на стороне ХАМАС

16 ноября 2023 в 00:15 Размер текста - 17 +

Лидер Ирана заявил, что страна не была предупреждена о планах нападения ХАМАС на Израиль Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи сообщил, что страна не станет оказывать военную поддержку палестинскому движению ХАМАС. Об этом сообщает Reuters. «Глава Ирана сообщил лидеру ХАМАС Исмаилу Гании на встрече, что Иран не будет вступать в войну на стороне группировки», — передает слова главы государства Reuters. Причиной стало то, что Иран не был предупрежден о планах нападения движения на Израиль. Ранее 7 октября палестинское движение из сектора Газа выпустило пять тысяч ракет по Израилю. После этого военные ХАМАС ворвались в приграничные районы государства. В результате вооруженных столкновений более 500 человек пострадали. Затем армия обороны Израиля сообщила о начале операции «Железные мечи» против движения в секторе Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к нации, заявив, что Израиль находится в состоянии войны. Было объявлено о начале проведения мобилизации резервистов, передает MK.RU.

Верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи сообщил, что страна не станет оказывать военную поддержку палестинскому движению ХАМАС. Об этом сообщает Reuters. «Глава Ирана сообщил лидеру ХАМАС Исмаилу Гании на встрече, что Иран не будет вступать в войну на стороне группировки», — передает слова главы государства Reuters. Причиной стало то, что Иран не был предупрежден о планах нападения движения на Израиль. Ранее 7 октября палестинское движение из сектора Газа выпустило пять тысяч ракет по Израилю. После этого военные ХАМАС ворвались в приграничные районы государства. В результате вооруженных столкновений более 500 человек пострадали. Затем армия обороны Израиля сообщила о начале операции «Железные мечи» против движения в секторе Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к нации, заявив, что Израиль находится в состоянии войны. Было объявлено о начале проведения мобилизации резервистов, передает MK.RU.