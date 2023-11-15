15 ноября 2023

Президент Финляндии: РФ использует мигрантов для дестабилизации ЕС

© Служба новостей «URA.RU»
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НАТО. Москва. stock, финляндия, президент, stock, Саули Ниинистё
Саули Ниинисте считает, что в Москве помогают мигрантам добраться до Финляндии Фото:

Президенты Финляндии Саули Ниинисте и Германии Франк-Вальтер Штайнмайер обвинили Россию в целенаправленной помощи мигрантам для дестабилизации обстановки в Евросоюзе. С такими заявлениями лидеры стран ЕС выступили на пресс-конференции в Бонне (Франция).

«Мы знаем, что пограничные органы России помогают недалеко от границы этим приезжим», — передает издание DPA слова Саули Ниинисте. Он уверен, что мигранты прилетают в Москву, где им якобы за деньги помогают добраться до Финляндии.

По словам Франка-Вальтера Штайнмайера, в России точно знают, насколько непросты разговоры о мигрантах в Финляндии и Германии, а также к каким волнениям и политическим трудностям приводит подобная ситуация. «Поэтому я подозреваю, что это происходит не совсем случайно», — отметил президент ФРГ.

В правительстве Финляндии уже решили закрыть пограничные переходы на границе с Россией, но все еще неизвестно, закроются все или некоторые погранпереходы. Премьер-министр страны Петтери Орпо считает, что данная мера повысит безопасность на границах.

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Президенты Финляндии Саули Ниинисте и Германии Франк-Вальтер Штайнмайер обвинили Россию в целенаправленной помощи мигрантам для дестабилизации обстановки в Евросоюзе. С такими заявлениями лидеры стран ЕС выступили на пресс-конференции в Бонне (Франция). «Мы знаем, что пограничные органы России помогают недалеко от границы этим приезжим», — передает издание DPA слова Саули Ниинисте. Он уверен, что мигранты прилетают в Москву, где им якобы за деньги помогают добраться до Финляндии. По словам Франка-Вальтера Штайнмайера, в России точно знают, насколько непросты разговоры о мигрантах в Финляндии и Германии, а также к каким волнениям и политическим трудностям приводит подобная ситуация. «Поэтому я подозреваю, что это происходит не совсем случайно», — отметил президент ФРГ. В правительстве Финляндии уже решили закрыть пограничные переходы на границе с Россией, но все еще неизвестно, закроются все или некоторые погранпереходы. Премьер-министр страны Петтери Орпо считает, что данная мера повысит безопасность на границах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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