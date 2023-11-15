Президент Финляндии: РФ использует мигрантов для дестабилизации ЕС

16 ноября 2023 в 03:20 Размер текста - 17 +

Саули Ниинисте считает, что в Москве помогают мигрантам добраться до Финляндии Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Президенты Финляндии Саули Ниинисте и Германии Франк-Вальтер Штайнмайер обвинили Россию в целенаправленной помощи мигрантам для дестабилизации обстановки в Евросоюзе. С такими заявлениями лидеры стран ЕС выступили на пресс-конференции в Бонне (Франция). «Мы знаем, что пограничные органы России помогают недалеко от границы этим приезжим», — передает издание DPA слова Саули Ниинисте. Он уверен, что мигранты прилетают в Москву, где им якобы за деньги помогают добраться до Финляндии. По словам Франка-Вальтера Штайнмайера, в России точно знают, насколько непросты разговоры о мигрантах в Финляндии и Германии, а также к каким волнениям и политическим трудностям приводит подобная ситуация. «Поэтому я подозреваю, что это происходит не совсем случайно», — отметил президент ФРГ. В правительстве Финляндии уже решили закрыть пограничные переходы на границе с Россией, но все еще неизвестно, закроются все или некоторые погранпереходы. Премьер-министр страны Петтери Орпо считает, что данная мера повысит безопасность на границах.

Президенты Финляндии Саули Ниинисте и Германии Франк-Вальтер Штайнмайер обвинили Россию в целенаправленной помощи мигрантам для дестабилизации обстановки в Евросоюзе. С такими заявлениями лидеры стран ЕС выступили на пресс-конференции в Бонне (Франция). «Мы знаем, что пограничные органы России помогают недалеко от границы этим приезжим», — передает издание DPA слова Саули Ниинисте. Он уверен, что мигранты прилетают в Москву, где им якобы за деньги помогают добраться до Финляндии. По словам Франка-Вальтера Штайнмайера, в России точно знают, насколько непросты разговоры о мигрантах в Финляндии и Германии, а также к каким волнениям и политическим трудностям приводит подобная ситуация. «Поэтому я подозреваю, что это происходит не совсем случайно», — отметил президент ФРГ. В правительстве Финляндии уже решили закрыть пограничные переходы на границе с Россией, но все еще неизвестно, закроются все или некоторые погранпереходы. Премьер-министр страны Петтери Орпо считает, что данная мера повысит безопасность на границах.