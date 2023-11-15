В челябинском министерстве не исключили строительство опасного завода

Возле предприятия охотникам запретят стрельбу Фото: Илья Московец © URA.RU

Строительство асфальтового завода (объекта II класса опасности) в курортном поселке Дубровка (Челябинская область) на территории охотничьих угодий «Глинка» не противоречит федеральному законодательству. Поэтому подобные промышленные площадки могут быть возведены. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе министерства экологии региона.

«Согласно статье 12 № 52-ФЗ „О животном мире“ пользование животным миром (охота) отделено от права пользования землей и другими природными ресурсами. На основании данного принципа в охотничьих угодьях могут сооружаться не только временные, но и капитальные строения, в том числе садовые участки, населенные пункты и промышленные площадки», — заявили URA.RU в пресс-службе ведомства.

В Минэкологии отметили, что правилами охоты запрещается стрельба вблизи подобных объектов. А вот вопросы, которые касаются нормативов строительства и расстояния будущего асфальтобетонного предприятия от жилых объектов, находятся в компетенции министерства строительства Челябинской области и местных властей.

Глава СКР Александр Бастрыкин взял на контроль проверку по обращению жителей Дубровка в Коркинском районе. Они не согласны со строительством асфальтобетонного завода в непосредственной близости от жилья. По рассказам местных, под строительство будущего завода уже вырубили березовую рощу, в которой находится табличка, что это охотничьи угодья «Глинка».