15 ноября 2023

На пост директора депобразования ЯНАО появился еще один претендент. Инсайд

Замглавы департамента образования ЯНАО Ныкышов претендует на пост директора
© Служба новостей «URA.RU»
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Праздничное мероприятие, посвященное 80-летнему юбилею местного управления ФСИН. Курган, депутат, совещание, чиновник, папка для документов, руки, назначение
Марат Ныкышов может стать новым директором депобразования Фото:
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Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Власти ЯНАО рассматривают еще одного кандидата на пост главы департамента образования. Как сообщают источники URA.RU, это нынешний замглавы ведомства Марат Ныкышов.

«В правительстве решают, кто может занять место директора департамента образования Марины Кравец. Рассматривают ее заместителя Марата Ныкышова», — сообщил источник.

Инсайдеры отмечают, что если правительству придется согласовывать кандидатуру директора с Министерством образования, то в выигрышной позиции окажется Ныкышов. Он в отличие от бывшего PR-консультанта главы региона Александры Кирксовой имеет нужный опыт — ранее возглавлял салехардский депобразования. В пресс-службу правительства агентство направило запрос с просьбой прокомментировать информацию, но на момент публикации ответ получен не был.

Ранее URA.RU сообщало, что департамент образования покинет руководитель Марина Кравец. По данным источников, на ее место прочили бывшего советника губернатора Александру Кирксову.

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Власти ЯНАО рассматривают еще одного кандидата на пост главы департамента образования. Как сообщают источники URA.RU, это нынешний замглавы ведомства Марат Ныкышов. «В правительстве решают, кто может занять место директора департамента образования Марины Кравец. Рассматривают ее заместителя Марата Ныкышова», — сообщил источник. Инсайдеры отмечают, что если правительству придется согласовывать кандидатуру директора с Министерством образования, то в выигрышной позиции окажется Ныкышов. Он в отличие от бывшего PR-консультанта главы региона Александры Кирксовой имеет нужный опыт — ранее возглавлял салехардский депобразования. В пресс-службу правительства агентство направило запрос с просьбой прокомментировать информацию, но на момент публикации ответ получен не был. Ранее URA.RU сообщало, что департамент образования покинет руководитель Марина Кравец. По данным источников, на ее место прочили бывшего советника губернатора Александру Кирксову.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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