Прокуроры поручили чиновникам Кургана заново отремонтировать Некрасовский мост

Курганская транспортная прокуратура после публикации URA.RU о том, что песчаная подушка под фундаментом Некрасовского путепровода начала смываться, провела проверку и обязала чиновников и подрядчика провести работы по устранению промоин и смывов на мосту. Об этом сообщается в telegram-канале «Уральская транспортная прокуратура».
«Была проведена проверка, в результате которой выявлены размывы откосов и обочин подходов, промоины и просадки в зоне сопряжения моста с насыпью. Прокуратурой внесено представление об устранении нарушений законодательства. Подрядной организацией, в рамках гарантийных обязательств, в штатное положение установлены резиновые компенсаторы, проведены работы по дополнительной гидроизоляции в зонах деформационных швов и цоколя барьерного ограждения», — указано в канале ведомства. Также отмечено, что были дополнительно запланированы ряд мероприятий на 2024 год.
Ранее URA.RU писало, что жители Кургана заявили, что песчаная подушка под фундаментом Некрасовского путепровода начала смываться и стекать на дорогу. После этой новости, транспортная прокуратура отреагировала на новость и организовала проверку исполнения законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации ж/д транспорта при содержании искусственных сооружений.
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