Прокуроры поручили чиновникам Кургана заново отремонтировать Некрасовский мост

Курганская прокуратура поручила устранить промоины на Некрасовском мосту

16 ноября 2023 в 15:27 Размер текста - 17 +

Транспортная прокуратура Кургана провела проверку, после которой устранили смыв песчаной подушки под Некрасовским мостом (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганская транспортная прокуратура после публикации URA.RU о том, что песчаная подушка под фундаментом Некрасовского путепровода начала смываться, провела проверку и обязала чиновников и подрядчика провести работы по устранению промоин и смывов на мосту. Об этом сообщается в telegram-канале «Уральская транспортная прокуратура». «Была проведена проверка, в результате которой выявлены размывы откосов и обочин подходов, промоины и просадки в зоне сопряжения моста с насыпью. Прокуратурой внесено представление об устранении нарушений законодательства. Подрядной организацией, в рамках гарантийных обязательств, в штатное положение установлены резиновые компенсаторы, проведены работы по дополнительной гидроизоляции в зонах деформационных швов и цоколя барьерного ограждения», — указано в канале ведомства. Также отмечено, что были дополнительно запланированы ряд мероприятий на 2024 год. Ранее URA.RU писало, что жители Кургана заявили, что песчаная подушка под фундаментом Некрасовского путепровода начала смываться и стекать на дорогу. После этой новости, транспортная прокуратура отреагировала на новость и организовала проверку исполнения законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации ж/д транспорта при содержании искусственных сооружений. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Курганская транспортная прокуратура после публикации URA.RU о том, что песчаная подушка под фундаментом Некрасовского путепровода начала смываться, провела проверку и обязала чиновников и подрядчика провести работы по устранению промоин и смывов на мосту. Об этом сообщается в telegram-канале «Уральская транспортная прокуратура». «Была проведена проверка, в результате которой выявлены размывы откосов и обочин подходов, промоины и просадки в зоне сопряжения моста с насыпью. Прокуратурой внесено представление об устранении нарушений законодательства. Подрядной организацией, в рамках гарантийных обязательств, в штатное положение установлены резиновые компенсаторы, проведены работы по дополнительной гидроизоляции в зонах деформационных швов и цоколя барьерного ограждения», — указано в канале ведомства. Также отмечено, что были дополнительно запланированы ряд мероприятий на 2024 год. Ранее URA.RU писало, что жители Кургана заявили, что песчаная подушка под фундаментом Некрасовского путепровода начала смываться и стекать на дорогу. После этой новости, транспортная прокуратура отреагировала на новость и организовала проверку исполнения законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации ж/д транспорта при содержании искусственных сооружений.