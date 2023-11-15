15 ноября 2023

Прокуроры поручили чиновникам Кургана заново отремонтировать Некрасовский мост

Курганская прокуратура поручила устранить промоины на Некрасовском мосту
© Служба новостей «URA.RU»
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Некрасовский мост. Курган, ремонт, некрасовский мост, мост некрасова
Транспортная прокуратура Кургана провела проверку, после которой устранили смыв песчаной подушки под Некрасовским мостом (архивное фото) Фото:

Курганская транспортная прокуратура после публикации URA.RU о том, что песчаная подушка под фундаментом Некрасовского путепровода начала смываться, провела проверку и обязала чиновников и подрядчика провести работы по устранению промоин и смывов на мосту. Об этом сообщается в telegram-канале «Уральская транспортная прокуратура».

«Была проведена проверка, в результате которой выявлены размывы откосов и обочин подходов, промоины и просадки в зоне сопряжения моста с насыпью. Прокуратурой внесено представление об устранении нарушений законодательства. Подрядной организацией, в рамках гарантийных обязательств, в штатное положение установлены резиновые компенсаторы, проведены работы по дополнительной гидроизоляции в зонах деформационных швов и цоколя барьерного ограждения», — указано в канале ведомства. Также отмечено, что были дополнительно запланированы ряд мероприятий на 2024 год.

Ранее URA.RU писало, что жители Кургана заявили, что песчаная подушка под фундаментом Некрасовского путепровода начала смываться и стекать на дорогу. После этой новости, транспортная прокуратура отреагировала на новость и организовала проверку исполнения законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации ж/д транспорта при содержании искусственных сооружений.

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Курганская транспортная прокуратура после публикации URA.RU о том, что песчаная подушка под фундаментом Некрасовского путепровода начала смываться, провела проверку и обязала чиновников и подрядчика провести работы по устранению промоин и смывов на мосту. Об этом сообщается в telegram-канале «Уральская транспортная прокуратура». «Была проведена проверка, в результате которой выявлены размывы откосов и обочин подходов, промоины и просадки в зоне сопряжения моста с насыпью. Прокуратурой внесено представление об устранении нарушений законодательства. Подрядной организацией, в рамках гарантийных обязательств, в штатное положение установлены резиновые компенсаторы, проведены работы по дополнительной гидроизоляции в зонах деформационных швов и цоколя барьерного ограждения», — указано в канале ведомства. Также отмечено, что были дополнительно запланированы ряд мероприятий на 2024 год. Ранее URA.RU писало, что жители Кургана заявили, что песчаная подушка под фундаментом Некрасовского путепровода начала смываться и стекать на дорогу. После этой новости, транспортная прокуратура отреагировала на новость и организовала проверку исполнения законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации ж/д транспорта при содержании искусственных сооружений.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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