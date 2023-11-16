Тимур Батрутдинов станет героем проекта о самой известной медиасемье из Екатеринбурга. Фото

Тимур Батрутдинов сыграл в сериале про семью Букиных из Екатеринбурга

16 ноября 2023 в 15:52 Размер текста - 17 +

Батрутдинов поучаствует в жизни семьи Букиных во второй раз Фото предоставлено телеканалом ТНТ В новом сериале «Букины», который расскажет историю о жизни семьи из Екатеринбурга, в роли отрицательного персонажа снялся резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов. Как признается шоумен, за своего героя в этот раз ему даже стыдно. Об этом URA.RU рассказали представители телеканала ТНТ. «С тех пор, как режиссер Гарик Петросян предложил мне роль отрицательного героя в сериале „Мендельсон“, у меня началась череда ролей антагонистов и всячески неприятных типов! Букины не стали исключением, я самый отрицательный персонаж. Мне, Тимуру Батрутдинову, неудобно перед Букиными за своего персонажа. Я гаденыш с гаденьким лицом. Ну, не я, а мой персонаж. Я хороший!» — заявил Батрутдинов. Стоит напомнить, что резидент Comedy Club был замечен в истории с Букиными и ранее. В «Счастливы вместе» он сыграл байкера — друга главной героини Светы. Но, по словам Тимура, за 15 лет сильно изменился не только он сам, но и семья из Екатеринбурга. «Букины выросли вместе, простите за тавтологию, с поколением, которое на них выросло. Это уже не тот ситком, который мы помним! Геометрия кадра изменилась, главные герои стали с выпуклыми характерами. Букины — это главные телевизионные родственники практически каждой семьи в нашей огромной стране» — уверен комик. Ранее стало известно, что режиссер Сарик Андреасян решил продолжить сериал «Счастливы вместе», который рассказывает о семье из Екатеринбурга. Однако новый проект будет называться «Букины», в него войдут 10 серий с 24-минутным хронометражем. Роли в сериале вновь исполнят Виктор Логинов, Наталья Бочкарева, Дарья Сагалова и Александр Якин. В новом сезоне будет показана история о том, как супруги Гена и Даша решили пожить в свое удовольствие, но их дети. Рома и Света, нарушили идиллию. Они внезапно вернулись к родителям вместе со своими семьями. Тимур Батрутдинов снимался в сериале про Букиных 15 лет назад, а сейчас вновь решил повторить свой опыт Фото предоставлено телеканалом ТНТ Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В новом сериале «Букины», который расскажет историю о жизни семьи из Екатеринбурга, в роли отрицательного персонажа снялся резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов. Как признается шоумен, за своего героя в этот раз ему даже стыдно. Об этом URA.RU рассказали представители телеканала ТНТ. «С тех пор, как режиссер Гарик Петросян предложил мне роль отрицательного героя в сериале „Мендельсон“, у меня началась череда ролей антагонистов и всячески неприятных типов! Букины не стали исключением, я самый отрицательный персонаж. Мне, Тимуру Батрутдинову, неудобно перед Букиными за своего персонажа. Я гаденыш с гаденьким лицом. Ну, не я, а мой персонаж. Я хороший!» — заявил Батрутдинов. Стоит напомнить, что резидент Comedy Club был замечен в истории с Букиными и ранее. В «Счастливы вместе» он сыграл байкера — друга главной героини Светы. Но, по словам Тимура, за 15 лет сильно изменился не только он сам, но и семья из Екатеринбурга. «Букины выросли вместе, простите за тавтологию, с поколением, которое на них выросло. Это уже не тот ситком, который мы помним! Геометрия кадра изменилась, главные герои стали с выпуклыми характерами. Букины — это главные телевизионные родственники практически каждой семьи в нашей огромной стране» — уверен комик. Ранее стало известно, что режиссер Сарик Андреасян решил продолжить сериал «Счастливы вместе», который рассказывает о семье из Екатеринбурга. Однако новый проект будет называться «Букины», в него войдут 10 серий с 24-минутным хронометражем. Роли в сериале вновь исполнят Виктор Логинов, Наталья Бочкарева, Дарья Сагалова и Александр Якин. В новом сезоне будет показана история о том, как супруги Гена и Даша решили пожить в свое удовольствие, но их дети. Рома и Света, нарушили идиллию. Они внезапно вернулись к родителям вместе со своими семьями.