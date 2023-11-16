Мэр Кухарук прокомментировал возможность слияния Тюмени с Екатеринбургом

Глава Тюмени Руслан Кухарук заявил об экономической интеграции с Екатеринбургом
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Перезахоронение Андрея и Евдокии Текутьевых. Тюмень , кухарук руслан
По мнению главы Тюмени Руслана Кухарука, партнерству Тюмени и Екатеринбурга поможет развитие трассы М-12 Фото:

Глава Тюмени Руслан Кухарук пояснил, что под объединением Тюмени и Екатеринбурга стоит понимать исключительно совместную работу по различным муниципальным программам. Это заявление он сделал на своей страничке в социальной сети «ВКонтакте».

«Екатеринбург и Тюмень объединяет давняя дружба. На уровне межмуниципального сотрудничества идет работа, которая способствует экономической интеграции, укреплению взаимовыгодных отношений в рамках действующего законодательства в таких сферах, как стратегическое планирование, проектное управление, инвестиции и муниципально-частное партнерство, экономика и торговля, образование, культура», — сообщил Кухарук.

Он подчеркнул, что опубликованные ранее в СМИ заявления об объединении городов некорректны. «Речь шла не о фактическом объединении, а о совместной работе по программам, которые являются взаимно интересными для наших городов в самых разных сферах», — добавил он.

Ранее URA.RU рассказало о сообщениях СМИ, в которых говорилось о возможном объединении Тюмени и Екатеринбурга. Эти слова, по утверждению источников, прозвучали на форуме «Города России» в уральской столице.

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Глава Тюмени Руслан Кухарук пояснил, что под объединением Тюмени и Екатеринбурга стоит понимать исключительно совместную работу по различным муниципальным программам. Это заявление он сделал на своей страничке в социальной сети «ВКонтакте». «Екатеринбург и Тюмень объединяет давняя дружба. На уровне межмуниципального сотрудничества идет работа, которая способствует экономической интеграции, укреплению взаимовыгодных отношений в рамках действующего законодательства в таких сферах, как стратегическое планирование, проектное управление, инвестиции и муниципально-частное партнерство, экономика и торговля, образование, культура», — сообщил Кухарук. Он подчеркнул, что опубликованные ранее в СМИ заявления об объединении городов некорректны. «Речь шла не о фактическом объединении, а о совместной работе по программам, которые являются взаимно интересными для наших городов в самых разных сферах», — добавил он. Ранее URA.RU рассказало о сообщениях СМИ, в которых говорилось о возможном объединении Тюмени и Екатеринбурга. Эти слова, по утверждению источников, прозвучали на форуме «Города России» в уральской столице.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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