Мэр Кухарук прокомментировал возможность слияния Тюмени с Екатеринбургом

Глава Тюмени Руслан Кухарук пояснил, что под объединением Тюмени и Екатеринбурга стоит понимать исключительно совместную работу по различным муниципальным программам. Это заявление он сделал на своей страничке в социальной сети «ВКонтакте».
«Екатеринбург и Тюмень объединяет давняя дружба. На уровне межмуниципального сотрудничества идет работа, которая способствует экономической интеграции, укреплению взаимовыгодных отношений в рамках действующего законодательства в таких сферах, как стратегическое планирование, проектное управление, инвестиции и муниципально-частное партнерство, экономика и торговля, образование, культура», — сообщил Кухарук.
Он подчеркнул, что опубликованные ранее в СМИ заявления об объединении городов некорректны. «Речь шла не о фактическом объединении, а о совместной работе по программам, которые являются взаимно интересными для наших городов в самых разных сферах», — добавил он.
Ранее URA.RU рассказало о сообщениях СМИ, в которых говорилось о возможном объединении Тюмени и Екатеринбурга. Эти слова, по утверждению источников, прозвучали на форуме «Города России» в уральской столице.
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