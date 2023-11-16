Свердловский блогер, потерявший жену, побывал на месте ДТП. Видео

16 ноября 2023 в 18:13 Размер текста - 17 +

В аварии столкнулись автобус и грузовик (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Блогер из Краснотурьинска (Свердловская область) Александр Лещев приехал на место ДТП, в котором погибла его супруга Виктория. Эту информацию он подтвердил корреспонденту URA.RU. Смертельная авария произошла на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов 15 ноября. Жена блогера ехала в автобусе. Всего в аварии пострадали восемь человек. Лещев приехал на место ДТП вместе с другом. Они отметили, что на шинах автобуса не было протекторов. При этом сама резина была не зимней. Однако начальник отделения пропаганды УГИБДД по Свердловской области Галина Кравченко заявила URA.RU, что автобус и не должен был ехать на зимней резине. «В соответствии с техрегламентом таможенного союза ТР ТС „О безопасности колесных ТС и ПДД РФ“ зимняя резина требуется только для легковых и грузовых автомобилей массой до 3,5 тонны», — объяснила Кравченко. После трагедии подписчики стали скидывать блогеру деньги на похороны. Вечером 16 ноября Александр Лещев приехал в Краснотурьинск. По его словам, 17 ноября ему должны отдать тело супруги.

Блогер из Краснотурьинска (Свердловская область) Александр Лещев приехал на место ДТП, в котором погибла его супруга Виктория. Эту информацию он подтвердил корреспонденту URA.RU. Смертельная авария произошла на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов 15 ноября. Жена блогера ехала в автобусе. Всего в аварии пострадали восемь человек. Лещев приехал на место ДТП вместе с другом. Они отметили, что на шинах автобуса не было протекторов. При этом сама резина была не зимней. Однако начальник отделения пропаганды УГИБДД по Свердловской области Галина Кравченко заявила URA.RU, что автобус и не должен был ехать на зимней резине. «В соответствии с техрегламентом таможенного союза ТР ТС „О безопасности колесных ТС и ПДД РФ“ зимняя резина требуется только для легковых и грузовых автомобилей массой до 3,5 тонны», — объяснила Кравченко. После трагедии подписчики стали скидывать блогеру деньги на похороны. Вечером 16 ноября Александр Лещев приехал в Краснотурьинск. По его словам, 17 ноября ему должны отдать тело супруги.