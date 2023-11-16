Свердловский блогер, потерявший жену, побывал на месте ДТП. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Морозные дни. Тюмень, снег, зима, автобус, общественный транспорт, дорога
В аварии столкнулись автобус и грузовик (архивное фото) Фото:

Блогер из Краснотурьинска (Свердловская область) Александр Лещев приехал на место ДТП, в котором погибла его супруга Виктория. Эту информацию он подтвердил корреспонденту URA.RU.

Смертельная авария произошла на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов 15 ноября. Жена блогера ехала в автобусе. Всего в аварии пострадали восемь человек.

Лещев приехал на место ДТП вместе с другом. Они отметили, что на шинах автобуса не было протекторов. При этом сама резина была не зимней. Однако начальник отделения пропаганды УГИБДД по Свердловской области Галина Кравченко заявила URA.RU, что автобус и не должен был ехать на зимней резине. «В соответствии с техрегламентом таможенного союза ТР ТС „О безопасности колесных ТС и ПДД РФ“ зимняя резина требуется только для легковых и грузовых автомобилей массой до 3,5 тонны», — объяснила Кравченко.

После трагедии подписчики стали скидывать блогеру деньги на похороны. Вечером 16 ноября Александр Лещев приехал в Краснотурьинск. По его словам, 17 ноября ему должны отдать тело супруги.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Блогер из Краснотурьинска (Свердловская область) Александр Лещев приехал на место ДТП, в котором погибла его супруга Виктория. Эту информацию он подтвердил корреспонденту URA.RU. Смертельная авария произошла на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов 15 ноября. Жена блогера ехала в автобусе. Всего в аварии пострадали восемь человек. Лещев приехал на место ДТП вместе с другом. Они отметили, что на шинах автобуса не было протекторов. При этом сама резина была не зимней. Однако начальник отделения пропаганды УГИБДД по Свердловской области Галина Кравченко заявила URA.RU, что автобус и не должен был ехать на зимней резине. «В соответствии с техрегламентом таможенного союза ТР ТС „О безопасности колесных ТС и ПДД РФ“ зимняя резина требуется только для легковых и грузовых автомобилей массой до 3,5 тонны», — объяснила Кравченко. После трагедии подписчики стали скидывать блогеру деньги на похороны. Вечером 16 ноября Александр Лещев приехал в Краснотурьинск. По его словам, 17 ноября ему должны отдать тело супруги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...