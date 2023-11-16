Блогер из Краснотурьинска (Свердловская область) Александр Лещев приехал на место ДТП, в котором погибла его супруга Виктория. Эту информацию он подтвердил корреспонденту URA.RU.
Смертельная авария произошла на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов 15 ноября. Жена блогера ехала в автобусе. Всего в аварии пострадали восемь человек.
Лещев приехал на место ДТП вместе с другом. Они отметили, что на шинах автобуса не было протекторов. При этом сама резина была не зимней. Однако начальник отделения пропаганды УГИБДД по Свердловской области Галина Кравченко заявила URA.RU, что автобус и не должен был ехать на зимней резине. «В соответствии с техрегламентом таможенного союза ТР ТС „О безопасности колесных ТС и ПДД РФ“ зимняя резина требуется только для легковых и грузовых автомобилей массой до 3,5 тонны», — объяснила Кравченко.
После трагедии подписчики стали скидывать блогеру деньги на похороны. Вечером 16 ноября Александр Лещев приехал в Краснотурьинск. По его словам, 17 ноября ему должны отдать тело супруги.
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