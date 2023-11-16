Адвокаты Навального попали в список террористов и экстремистов

16 ноября 2023 в 16:48 Размер текста - 17 +

Росфинмониторинг внес адвокатов Алексея Навального в список террористов и экстремистов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Адвокаты оппозиционера Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов) так же попали в этот перечень. Среди них ранее задержанные Вадим Кобзев, Сергей Липцер и Игорь Сергунин, сообщили в Росфинмониторинге. В список террористов и экстремистов попали Кобзев, Сергунин и Липцер, задержанные в Москве в середине октября. Также в перечне оказались адвокаты Павел Сабынин, Александр Алексундочкин и Галина Кузнецова, следует из данных ведомства. Ранее стало известно о задержании троих адвокатов Навального. После этого главный адвокат оппозиционера Ольга Михайлова экстренно покинула Россию. Вслед за ней из страны сбежал другой правозащитник Александр Федулов. Скриншот: сайт Росфинмониторинга https://www.fedsfm.ru/documents/terrorists-catalog-portal-add *Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов

Адвокаты оппозиционера Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов) так же попали в этот перечень. Среди них ранее задержанные Вадим Кобзев, Сергей Липцер и Игорь Сергунин, сообщили в Росфинмониторинге. В список террористов и экстремистов попали Кобзев, Сергунин и Липцер, задержанные в Москве в середине октября. Также в перечне оказались адвокаты Павел Сабынин, Александр Алексундочкин и Галина Кузнецова, следует из данных ведомства. Ранее стало известно о задержании троих адвокатов Навального. После этого главный адвокат оппозиционера Ольга Михайлова экстренно покинула Россию. Вслед за ней из страны сбежал другой правозащитник Александр Федулов. *Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов