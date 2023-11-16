Адвокаты Навального попали в список террористов и экстремистов

Адвокаты оппозиционера Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов) так же попали в этот перечень. Среди них ранее задержанные Вадим Кобзев, Сергей Липцер и Игорь Сергунин, сообщили в Росфинмониторинге.
В список террористов и экстремистов попали Кобзев, Сергунин и Липцер, задержанные в Москве в середине октября. Также в перечне оказались адвокаты Павел Сабынин, Александр Алексундочкин и Галина Кузнецова, следует
Ранее стало известно о задержании троих адвокатов Навального. После этого главный адвокат оппозиционера Ольга Михайлова экстренно покинула Россию. Вслед за ней из страны сбежал другой правозащитник Александр Федулов.
*Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
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