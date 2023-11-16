Адвокаты Навального попали в список террористов и экстремистов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт на тему судебное заседание. Курган , уголовное дело, прокурор, арест, бумага, документы, судебное заседание, дело, судебное дело, листы дела
Росфинмониторинг внес адвокатов Алексея Навального в список террористов и экстремистов Фото:

Адвокаты оппозиционера Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов) так же попали в этот перечень. Среди них ранее задержанные Вадим Кобзев, Сергей Липцер и Игорь Сергунин, сообщили в Росфинмониторинге.

В список террористов и экстремистов попали Кобзев, Сергунин и Липцер, задержанные в Москве в середине октября. Также в перечне оказались адвокаты Павел Сабынин, Александр Алексундочкин и Галина Кузнецова, следует из данных ведомства.

Ранее стало известно о задержании троих адвокатов Навального. После этого главный адвокат оппозиционера Ольга Михайлова экстренно покинула Россию. Вслед за ней из страны сбежал другой правозащитник Александр Федулов.

*Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Адвокаты оппозиционера Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов) так же попали в этот перечень. Среди них ранее задержанные Вадим Кобзев, Сергей Липцер и Игорь Сергунин, сообщили в Росфинмониторинге. В список террористов и экстремистов попали Кобзев, Сергунин и Липцер, задержанные в Москве в середине октября. Также в перечне оказались адвокаты Павел Сабынин, Александр Алексундочкин и Галина Кузнецова, следует из данных ведомства. Ранее стало известно о задержании троих адвокатов Навального. После этого главный адвокат оппозиционера Ольга Михайлова экстренно покинула Россию. Вслед за ней из страны сбежал другой правозащитник Александр Федулов. *Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...