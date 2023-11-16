Курганские следователи ведут дело о мошенничестве в отношении экс-главы района

СУ СКР подозревает экс-главу Катайского района Малышева в мошенничестве

Курганские следователи расследуют дело на бывшего главу района Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Следователи Курганского СУ СК добились разрешения судьи и ведут следствие по делу о мошенничестве группой лиц. В числе подозреваемых — бывший глава Катайского района Юрий Малышев и бизнесмен, строивший жилье для сирот. Об этом информирует система ГАС «Правосудие».

«Уголовные дела — кассация. Вид — иное судебное решение по существу дела. Ст. 159 ч.4 (мошенничество, совершенное организованной группой)», — информирует картотека Седьмого кассационного суда. Одним из фигурантов дела является бывший катайский мэр. Защита пытается оспорить решение Курганского горсуда, разрешившего вести следствие по делу о мошенничестве.

Источники URA.RU, приближенные к правоохранительным органам, предположили, что следователи работают над делом о некачественном жилье для сирот по заданию, полученному от главы СКР Александра Бастрыкина. Бывшего мэра признали виновным в халатности при приемке квартир.

Редакция обратилась за комментарием в Курганский городской суд. В организации ответили, что решением суда было удовлетворено ходатайство СУ СК «о разрешении отмены постановления о частичном прекращении уголовного преследования в отношении фигурантов».

В следственном управлении региона, куда также обратилась редакция, попросили выслать официальный запрос. На момент публикации новости ответ на него не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что жители Катайского района пожаловались в Генпрокуратуру на предоставленное им жилье. От бывшего главы района и заcтройщика потребовали возместить ущерб по делу о некачественном жилье для сирот. Апелляционный суд встал на сторону бывшего чиновника и разрешил ему не выплачивать ущерб.