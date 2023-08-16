Осужденного экс-главу курганского района заставляют заплатить миллионы за некачественное жилье

Экс-главу Катайского района (Курганская область) Юрия Малышева заставляют возместить ущерб за признанное некачественным жилье для сирот. Бывший чиновник, осужденный за халаность, вместе с подрядчиком должен будет выплатить более 3,2 млн рублей. Информация появилась в системе ГАС «Правосудие».
«Прокурор <…> в интересах МО „Катайский район Курганской области“ обратился в суд с исковым заявлением, в котором просит взыскать солидарно с Малышева Ю.Г. и Л. материальный ущерб в размере 3275957,20 руб. <…> Исковые требования <…> о взыскании материального ущерба — удовлетворить», — сообщается на сайте Катайского районного суда. В настоящее время ответчики подали апелляцию на решение.
Экс-глава района был признан виновным в халатных действиях при приемке некачественного жилья для сирот. Малышева приговорили к штрафу в размере 70 тысяч рублей. Бывший руководитель пытается опротестовать обвинительный приговор и штраф в кассационной инстанции.
Подрядчик дополнительно должен возместить администрации ущерб в размере 2,5 млн. Несмотря на отсутствие у следствия повода к уголовному преследованию предпринимателя, это не освобождает его от ответственности за недостатки переданных им квартир.
Ранее URA.RU сообщало, что бывшего главу Катайского района судят по обвинению в махинациях с премиями. За возможное превышение служебных полномочий и взяточничество ему грозит до 12 лет лишения свободы.
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