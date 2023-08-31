31 августа 2023

Бывшему главе курганского района разрешили не выплачивать миллионный ущерб

Суд разрешил экс-главе курганского района Малышеву не платить миллионный ущерб
© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание у Губернатора Курган, малышев юрий
Экс-глава курганского района Юрий Малышев добился отмены выплаты ущерба Фото:

Экс-глава Катайского района (Курганская область) Юрий Малышев добился в суде отмены решения о выплате компенсации за причинение ущерба. Бывший чиновник вместе с подрядчиком должен был выплатить по иску прокуратуры более 3 млн рублей в пользу бюджета. Информацию URA.RU сообщили в пресс-службе областного суда.

«Гражданские дела — апелляция. Иски, связанные с возмещением ущерба. Ответчик — Малышев Ю.Г. Исковые требования прокурора о взыскании материального ущерба оставлены без удовлетворения», — рассказали в суде. Решение первой инстанции, удовлетворившее иск прокуратуры, было отменено. Причины отмены пока неизвестны.

С бывшего мэра и подрядчика пытались взыскать суммарно более 5,8 млн рублей. Такой ущерб якобы понесла администрация района, которой пришлось ремонтировать дом для сирот, приобретенный Малышевым у подрядчика по госконтракту.

Ранее URA.RU сообщало, что бывшего мэра пытаются заставить выплатить ущерб по делу о некачественном жилье для сирот. Экс-чиновника также признавали виновным в халатности, допущенной во время покупки квартир. Суд приговорил его к штрафу в размере 70 тысяч рублей.

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Экс-глава Катайского района (Курганская область) Юрий Малышев добился в суде отмены решения о выплате компенсации за причинение ущерба. Бывший чиновник вместе с подрядчиком должен был выплатить по иску прокуратуры более 3 млн рублей в пользу бюджета. Информацию URA.RU сообщили в пресс-службе областного суда. «Гражданские дела — апелляция. Иски, связанные с возмещением ущерба. Ответчик — Малышев Ю.Г. Исковые требования прокурора о взыскании материального ущерба оставлены без удовлетворения», — рассказали в суде. Решение первой инстанции, удовлетворившее иск прокуратуры, было отменено. Причины отмены пока неизвестны. С бывшего мэра и подрядчика пытались взыскать суммарно более 5,8 млн рублей. Такой ущерб якобы понесла администрация района, которой пришлось ремонтировать дом для сирот, приобретенный Малышевым у подрядчика по госконтракту. Ранее URA.RU сообщало, что бывшего мэра пытаются заставить выплатить ущерб по делу о некачественном жилье для сирот. Экс-чиновника также признавали виновным в халатности, допущенной во время покупки квартир. Суд приговорил его к штрафу в размере 70 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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