Бывшему главе курганского района разрешили не выплачивать миллионный ущерб

Экс-глава Катайского района (Курганская область) Юрий Малышев добился в суде отмены решения о выплате компенсации за причинение ущерба. Бывший чиновник вместе с подрядчиком должен был выплатить по иску прокуратуры более 3 млн рублей в пользу бюджета. Информацию URA.RU сообщили в пресс-службе областного суда.
«Гражданские дела — апелляция. Иски, связанные с возмещением ущерба. Ответчик — Малышев Ю.Г. Исковые требования прокурора о взыскании материального ущерба оставлены без удовлетворения», — рассказали в суде. Решение первой инстанции, удовлетворившее иск прокуратуры, было отменено. Причины отмены пока неизвестны.
С бывшего мэра и подрядчика пытались взыскать суммарно более 5,8 млн рублей. Такой ущерб якобы понесла администрация района, которой пришлось ремонтировать дом для сирот, приобретенный Малышевым у подрядчика по госконтракту.
Ранее URA.RU сообщало, что бывшего мэра пытаются заставить выплатить ущерб по делу о некачественном жилье для сирот. Экс-чиновника также признавали виновным в халатности, допущенной во время покупки квартир. Суд приговорил его к штрафу в размере 70 тысяч рублей.
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