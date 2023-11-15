15 ноября 2023

Специалисты «Курганмашзавода» вербуют будущих трактористов и водителей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганмашзавод. Курган, кмз, курганмашзавод
Сотрудники КМЗ вербуют студентов агропромышленного техникума Фото:
новость из сюжета
Проблемы и достижения «Курганмашзавода»

Специалисты по кадровой политике «Курганмашзавода» рассказали студентам Березовского агропромышленного техникума, обучающимся на трактористов и водителей, о преимуществах в работе на оборонном предприятии и имеющимся вакансиях. Об этом сообщается в группе завода в соцсети «ВКонтакте».

«Специалисты „Курганмашзавода“ 15 ноября побывали в селе Советское Куртамышского района, где провели профориентационные мероприятия для учащихся первого и второго курсов Березовского агропромышленного техникума. В учреждении готовят машинистов-трактористов, водителей категории „С“. Студентам показали фильм о заводе и его продукции, рассказали о преимуществах трудоустройства и имеющихся вакансиях», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что оборонные заводы Кургана приняли на работу больше шести тысяч сотрудников. Среди них на предприятиях трудоустроено около 500 студентов. На «Курганмашзаводе» также регулярно проходят мероприятия, направленные на привлечение молодежи на производства. Проводятся экскурсии, дни открытых дверей, ведется профориентационная работа с вузами, техникумами и колледжами.

Специалисты КМЗ посетили Куртамышский округ, чтобы рассказать студентам о преимуществах завода
Специалисты КМЗ посетили Куртамышский округ, чтобы рассказать студентам о преимуществах завода
Фото:
Профориентационную встречу провели для студентов Березовского агропромышленного техникума
Профориентационную встречу провели для студентов Березовского агропромышленного техникума
Фото:
Студентам показали фильм о заводе и его продукции, а также имеющихся вакансиях
Студентам показали фильм о заводе и его продукции, а также имеющихся вакансиях
Фото:

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Специалисты по кадровой политике «Курганмашзавода» рассказали студентам Березовского агропромышленного техникума, обучающимся на трактористов и водителей, о преимуществах в работе на оборонном предприятии и имеющимся вакансиях. Об этом сообщается в группе завода в соцсети «ВКонтакте». «Специалисты „Курганмашзавода“ 15 ноября побывали в селе Советское Куртамышского района, где провели профориентационные мероприятия для учащихся первого и второго курсов Березовского агропромышленного техникума. В учреждении готовят машинистов-трактористов, водителей категории „С“. Студентам показали фильм о заводе и его продукции, рассказали о преимуществах трудоустройства и имеющихся вакансиях», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU писало, что оборонные заводы Кургана приняли на работу больше шести тысяч сотрудников. Среди них на предприятиях трудоустроено около 500 студентов. На «Курганмашзаводе» также регулярно проходят мероприятия, направленные на привлечение молодежи на производства. Проводятся экскурсии, дни открытых дверей, ведется профориентационная работа с вузами, техникумами и колледжами.
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