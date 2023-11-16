Shot: жители Астрахани назвали возможные причины обрушения дома

Обрушение дома спровоцировал снос стен пятиэтажки, сообщили в соцсети
новость из сюжетаВ Астрахани обрушился жилой дом
Жители Астрахани предполагают, что обрушения дома могли спровоцировать канализационные воды, которые подмыли фундамент, либо снос несущей стены в одной из квартиры. Информацию передает telegram-канал Shot.
«Есть две версии ЧП: либо канализационными водами подмыло фундамент здания, либо обрушение спровоцировал собственник квартиры на третьем этаже, который во время ремонта снес несущую стену», — передает информацию жителей telegram-канал.
Частичное обрушение дома в Астрахани произошло вечером 16 ноября. На данный момент известно о гибели 84-летней женщины, часть людей числятся пропавшими без вести.
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