16 ноября 2023

Shot: жители Астрахани назвали возможные причины обрушения дома

Shot: обрушения дома могли спровоцировать канализационные воды или снос стен
© Служба новостей «URA.RU»
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Обрушение дома спровоцировал снос стен пятиэтажки, сообщили в соцсети Фото:
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В Астрахани обрушился жилой дом

Жители Астрахани предполагают, что обрушения дома могли спровоцировать канализационные воды, которые подмыли фундамент, либо снос несущей стены в одной из квартиры. Информацию передает telegram-канал Shot.

«Есть две версии ЧП: либо канализационными водами подмыло фундамент здания, либо обрушение спровоцировал собственник квартиры на третьем этаже, который во время ремонта снес несущую стену», — передает информацию жителей telegram-канал.

Частичное обрушение дома в Астрахани произошло вечером 16 ноября. На данный момент известно о гибели 84-летней женщины, часть людей числятся пропавшими без вести.

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Жители Астрахани предполагают, что обрушения дома могли спровоцировать канализационные воды, которые подмыли фундамент, либо снос несущей стены в одной из квартиры. Информацию передает telegram-канал Shot. «Есть две версии ЧП: либо канализационными водами подмыло фундамент здания, либо обрушение спровоцировал собственник квартиры на третьем этаже, который во время ремонта снес несущую стену», — передает информацию жителей telegram-канал. Частичное обрушение дома в Астрахани произошло вечером 16 ноября. На данный момент известно о гибели 84-летней женщины, часть людей числятся пропавшими без вести.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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