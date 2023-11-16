Армия и оружие США развернули дополнительные ПВО Patriot на Ближнем Востоке 17 ноября 2023 в 02:34 Размер текста - 17 + США наращивают военную мощь на Ближнем Востоке, заявила Сабрина Сингх Фото: Gregory Freni / Mediacentrum Defensie новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа США развернули дополнительные ПВО Patriot на Ближнем Востоке. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. «Американские зенитно-ракетные комплексы Patriot уже развернуты на Ближнем Востоке. Они находятся в полной боевой готовности», — заявила Сабрина Сингх во время брифинга, говорится на сайте Госдепартамента США. В конце октября глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что распорядился перебросить на Ближний Восток дополнительные батареи Patriot и THAAD для укрепления защиты американских сил в регионе. Кроме того, США уже отправили на Ближний Восток истребители. Это было сделано для того, чтобы Иран не вступил в конфликт после начала наземной операции Израиля. США развернули дополнительные ПВО Patriot на Ближнем Востоке. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. «Американские зенитно-ракетные комплексы Patriot уже развернуты на Ближнем Востоке. Они находятся в полной боевой готовности», — заявила Сабрина Сингх во время брифинга, говорится на сайте Госдепартамента США. В конце октября глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что распорядился перебросить на Ближний Восток дополнительные батареи Patriot и THAAD для укрепления защиты американских сил в регионе. Кроме того, США уже отправили на Ближний Восток истребители. Это было сделано для того, чтобы Иран не вступил в конфликт после начала наземной операции Израиля. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям