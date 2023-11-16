16 ноября 2023

США развернули дополнительные ПВО Patriot на Ближнем Востоке

© Служба новостей «URA.RU»
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НАТО. Москва, военная техника, нато, патриот, nato, patriot, рсзо, поставка вооружения
США наращивают военную мощь на Ближнем Востоке, заявила Сабрина Сингх Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

США развернули дополнительные ПВО Patriot на Ближнем Востоке. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

«Американские зенитно-ракетные комплексы Patriot уже развернуты на Ближнем Востоке. Они находятся в полной боевой готовности», — заявила Сабрина Сингх во время брифинга, говорится на сайте Госдепартамента США.

В конце октября глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что распорядился перебросить на Ближний Восток дополнительные батареи Patriot и THAAD для укрепления защиты американских сил в регионе. Кроме того, США уже отправили на Ближний Восток истребители. Это было сделано для того, чтобы Иран не вступил в конфликт после начала наземной операции Израиля.

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США развернули дополнительные ПВО Patriot на Ближнем Востоке. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. «Американские зенитно-ракетные комплексы Patriot уже развернуты на Ближнем Востоке. Они находятся в полной боевой готовности», — заявила Сабрина Сингх во время брифинга, говорится на сайте Госдепартамента США. В конце октября глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что распорядился перебросить на Ближний Восток дополнительные батареи Patriot и THAAD для укрепления защиты американских сил в регионе. Кроме того, США уже отправили на Ближний Восток истребители. Это было сделано для того, чтобы Иран не вступил в конфликт после начала наземной операции Израиля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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