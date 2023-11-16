16 ноября 2023

МЧС рассказало, сколько россиян ожидают выхода из сектора Газа

МЧС: выхода из сектора Газа ожидают 887 россиян
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Вылета из сектора Газа ожидают 887 жителей РФ Фото:
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На эвакуацию из сектора Газа подали 887 россиян и их родственников. Об этом заявил директор департамента информационной политики МЧС Роман Охотенко.

«МЧС России получило 887 заявок от россиян и их родственников на эвакуацию из сектора Газа», — заявил Роман Охотенко. Его слова приводит ТАСС.

Ночью 17 ноября в Москву спецбортом доставили третью группу россиян из сектора Газа. В этот раз прибыло 120 человек. Ранее сообщалось о задержке рейса из-за ожидания граждан, желающих отправиться в Россию.

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На эвакуацию из сектора Газа подали 887 россиян и их родственников. Об этом заявил директор департамента информационной политики МЧС Роман Охотенко. «МЧС России получило 887 заявок от россиян и их родственников на эвакуацию из сектора Газа», — заявил Роман Охотенко. Его слова приводит ТАСС. Ночью 17 ноября в Москву спецбортом доставили третью группу россиян из сектора Газа. В этот раз прибыло 120 человек. Ранее сообщалось о задержке рейса из-за ожидания граждан, желающих отправиться в Россию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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