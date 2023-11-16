МЧС рассказало, сколько россиян ожидают выхода из сектора Газа

МЧС: выхода из сектора Газа ожидают 887 россиян

17 ноября 2023 в 03:45 Размер текста - 17 +

Вылета из сектора Газа ожидают 887 жителей РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа На эвакуацию из сектора Газа подали 887 россиян и их родственников. Об этом заявил директор департамента информационной политики МЧС Роман Охотенко. «МЧС России получило 887 заявок от россиян и их родственников на эвакуацию из сектора Газа», — заявил Роман Охотенко. Его слова приводит ТАСС. Ночью 17 ноября в Москву спецбортом доставили третью группу россиян из сектора Газа. В этот раз прибыло 120 человек. Ранее сообщалось о задержке рейса из-за ожидания граждан, желающих отправиться в Россию.

На эвакуацию из сектора Газа подали 887 россиян и их родственников. Об этом заявил директор департамента информационной политики МЧС Роман Охотенко. «МЧС России получило 887 заявок от россиян и их родственников на эвакуацию из сектора Газа», — заявил Роман Охотенко. Его слова приводит ТАСС. Ночью 17 ноября в Москву спецбортом доставили третью группу россиян из сектора Газа. В этот раз прибыло 120 человек. Ранее сообщалось о задержке рейса из-за ожидания граждан, желающих отправиться в Россию.