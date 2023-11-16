МЧС рассказало, сколько россиян ожидают выхода из сектора Газа

Вылета из сектора Газа ожидают 887 жителей РФ
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
На эвакуацию из сектора Газа подали 887 россиян и их родственников. Об этом заявил директор департамента информационной политики МЧС Роман Охотенко.
«МЧС России получило 887 заявок от россиян и их родственников на эвакуацию из сектора Газа», — заявил Роман Охотенко. Его слова приводит ТАСС.
Ночью 17 ноября в Москву спецбортом доставили третью группу россиян из сектора Газа. В этот раз прибыло 120 человек. Ранее сообщалось о задержке рейса из-за ожидания граждан, желающих отправиться в Россию.
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