16 ноября 2023

Инвалидность ветеранам СВО будут назначать бессрочно

Правительство РФ: ветеранам СВО не придется ежегодно подтверждать инвалидность
© Служба новостей «URA.RU»
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Вторая областная больница. Курган, инвалидность, пациент, горбольница 2, вторая горбольница, вторая областная больница, передачка
Эксперты называют меру гуманным решением Фото:

Участникам СВО не придется ежегодно подтверждать инвалидность. Соответствующее постановление утвердило правительство РФ.

«Постановление об особенностях оформления инвалидности утвердило правительство РФ. Участникам боевых действий и ветеранам СВО облегчат получение инвалидности — им не придется ежегодно подтверждать свой социальный статус», — пишет газета «Известия» со ссылкой на утвержденное постановление.

Согласно поправкам, речь идет о бойцах, получивших тяжелые увечья, ранения и контузии в ходе военной службы, службы по контракту или пребывании в добровольческом формировании. Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов отмечает, что освидетельствование на инвалидность сейчас проходят прямо в военных госпиталях, что сильно упрощает жизнь получившим ранения бойцам.

В Госдуме ранее предложили ввести статус инвалида боевых действий для участников СВО. Законопроект депутаты направили в правительство РФ.

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Участникам СВО не придется ежегодно подтверждать инвалидность. Соответствующее постановление утвердило правительство РФ. «Постановление об особенностях оформления инвалидности утвердило правительство РФ. Участникам боевых действий и ветеранам СВО облегчат получение инвалидности — им не придется ежегодно подтверждать свой социальный статус», — пишет газета «Известия» со ссылкой на утвержденное постановление. Согласно поправкам, речь идет о бойцах, получивших тяжелые увечья, ранения и контузии в ходе военной службы, службы по контракту или пребывании в добровольческом формировании. Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов отмечает, что освидетельствование на инвалидность сейчас проходят прямо в военных госпиталях, что сильно упрощает жизнь получившим ранения бойцам. В Госдуме ранее предложили ввести статус инвалида боевых действий для участников СВО. Законопроект депутаты направили в правительство РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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