Инвалидность ветеранам СВО будут назначать бессрочно

Правительство РФ: ветеранам СВО не придется ежегодно подтверждать инвалидность

17 ноября 2023 в 04:12 Размер текста - 17 +

Эксперты называют меру гуманным решением Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Участникам СВО не придется ежегодно подтверждать инвалидность. Соответствующее постановление утвердило правительство РФ. «Постановление об особенностях оформления инвалидности утвердило правительство РФ. Участникам боевых действий и ветеранам СВО облегчат получение инвалидности — им не придется ежегодно подтверждать свой социальный статус», — пишет газета «Известия» со ссылкой на утвержденное постановление. Согласно поправкам, речь идет о бойцах, получивших тяжелые увечья, ранения и контузии в ходе военной службы, службы по контракту или пребывании в добровольческом формировании. Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов отмечает, что освидетельствование на инвалидность сейчас проходят прямо в военных госпиталях, что сильно упрощает жизнь получившим ранения бойцам. В Госдуме ранее предложили ввести статус инвалида боевых действий для участников СВО. Законопроект депутаты направили в правительство РФ.

Участникам СВО не придется ежегодно подтверждать инвалидность. Соответствующее постановление утвердило правительство РФ. «Постановление об особенностях оформления инвалидности утвердило правительство РФ. Участникам боевых действий и ветеранам СВО облегчат получение инвалидности — им не придется ежегодно подтверждать свой социальный статус», — пишет газета «Известия» со ссылкой на утвержденное постановление. Согласно поправкам, речь идет о бойцах, получивших тяжелые увечья, ранения и контузии в ходе военной службы, службы по контракту или пребывании в добровольческом формировании. Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов отмечает, что освидетельствование на инвалидность сейчас проходят прямо в военных госпиталях, что сильно упрощает жизнь получившим ранения бойцам. В Госдуме ранее предложили ввести статус инвалида боевых действий для участников СВО. Законопроект депутаты направили в правительство РФ.