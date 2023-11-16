Инвалидность ветеранам СВО будут назначать бессрочно

Участникам СВО не придется ежегодно подтверждать инвалидность. Соответствующее постановление утвердило правительство РФ.
«Постановление об особенностях оформления инвалидности утвердило правительство РФ. Участникам боевых действий и ветеранам СВО облегчат получение инвалидности — им не придется ежегодно подтверждать свой социальный статус», — пишет газета «Известия» со ссылкой на утвержденное постановление.
Согласно поправкам, речь идет о бойцах, получивших тяжелые увечья, ранения и контузии в ходе военной службы, службы по контракту или пребывании в добровольческом формировании. Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов отмечает, что освидетельствование на инвалидность сейчас проходят прямо в военных госпиталях, что сильно упрощает жизнь получившим ранения бойцам.
В Госдуме ранее предложили ввести статус инвалида боевых действий для участников СВО. Законопроект депутаты направили в правительство РФ.
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