Посол РФ: США ждет один из самых серьезных кризисов в истории

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Доллары США. Курган, купюры, деньги, доллары, валюта
Марат Бердыев заявил, что масштаб нового кризиса может затмить финансовый кризис в 2007—2008 годах Фото:

Доллар начинает терять свои лидирующие позиции в мире. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ, старшее должностное лицо в АТЭС Марат Бердыев. По его словам, последствия от роста госдолга США могут превзойти финансовый коллапс в стране 2007—2008 годов.

«Доллар последовательно теряет лидирующие позиции в мире, прежде всего по объективным соображениям. Следует просто взглянуть на размер американского госдолга, который, я думаю, лишь вопрос времени, обрушится как селевой поток», — заявил Бердыев в беседе с РИА Новости. Он отметил, что размеры нового кризиса могут затмить финансовый кризис в США в 2007—2008 годах.

Ранее старший сотрудник американского аналитического центра «Независимый институт» Айван Иланд заявил, что деньги, направленные властями США для поддержки Украины, доказывают, что у Вашингтона не хватит сил, чтобы помогать всем своим союзникам. Глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что США необходимо поддерживать прямой диалог с министром обороны России Сергеем Шойгу, чтобы справиться с кризисом, передает RT.

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Доллар начинает терять свои лидирующие позиции в мире. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ, старшее должностное лицо в АТЭС Марат Бердыев. По его словам, последствия от роста госдолга США могут превзойти финансовый коллапс в стране 2007—2008 годов. «Доллар последовательно теряет лидирующие позиции в мире, прежде всего по объективным соображениям. Следует просто взглянуть на размер американского госдолга, который, я думаю, лишь вопрос времени, обрушится как селевой поток», — заявил Бердыев в беседе с РИА Новости. Он отметил, что размеры нового кризиса могут затмить финансовый кризис в США в 2007—2008 годах. Ранее старший сотрудник американского аналитического центра «Независимый институт» Айван Иланд заявил, что деньги, направленные властями США для поддержки Украины, доказывают, что у Вашингтона не хватит сил, чтобы помогать всем своим союзникам. Глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что США необходимо поддерживать прямой диалог с министром обороны России Сергеем Шойгу, чтобы справиться с кризисом, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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