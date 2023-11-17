Посол РФ: США ждет один из самых серьезных кризисов в истории

17 ноября 2023 в 10:14 Размер текста - 17 +

Марат Бердыев заявил, что масштаб нового кризиса может затмить финансовый кризис в 2007—2008 годах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Доллар начинает терять свои лидирующие позиции в мире. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ, старшее должностное лицо в АТЭС Марат Бердыев. По его словам, последствия от роста госдолга США могут превзойти финансовый коллапс в стране 2007—2008 годов. «Доллар последовательно теряет лидирующие позиции в мире, прежде всего по объективным соображениям. Следует просто взглянуть на размер американского госдолга, который, я думаю, лишь вопрос времени, обрушится как селевой поток», — заявил Бердыев в беседе с РИА Новости. Он отметил, что размеры нового кризиса могут затмить финансовый кризис в США в 2007—2008 годах. Ранее старший сотрудник американского аналитического центра «Независимый институт» Айван Иланд заявил, что деньги, направленные властями США для поддержки Украины, доказывают, что у Вашингтона не хватит сил, чтобы помогать всем своим союзникам. Глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что США необходимо поддерживать прямой диалог с министром обороны России Сергеем Шойгу, чтобы справиться с кризисом, передает RT.

Доллар начинает терять свои лидирующие позиции в мире. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ, старшее должностное лицо в АТЭС Марат Бердыев. По его словам, последствия от роста госдолга США могут превзойти финансовый коллапс в стране 2007—2008 годов. «Доллар последовательно теряет лидирующие позиции в мире, прежде всего по объективным соображениям. Следует просто взглянуть на размер американского госдолга, который, я думаю, лишь вопрос времени, обрушится как селевой поток», — заявил Бердыев в беседе с РИА Новости. Он отметил, что размеры нового кризиса могут затмить финансовый кризис в США в 2007—2008 годах. Ранее старший сотрудник американского аналитического центра «Независимый институт» Айван Иланд заявил, что деньги, направленные властями США для поддержки Украины, доказывают, что у Вашингтона не хватит сил, чтобы помогать всем своим союзникам. Глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что США необходимо поддерживать прямой диалог с министром обороны России Сергеем Шойгу, чтобы справиться с кризисом, передает RT.