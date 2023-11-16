В деле свердловских подростков, обливших бензином ребенка, появился свидетель

Жительница Екатеринбурга Дарья видела, как двое 16-летних друзей облили бензином 13-летнего Ярослава Карпова, после чего подожгли его. О возможном свидетеле корреспонденту URA.RU рассказала мама пострадавшего мальчика Вера Карпова.
«Мне стало известно о том, что девушка по имени Дарья видела, как подожгли моего сына. Дарья сильно плакала, когда Ярик вспыхнул и кричал, моля о помощи друзей и прохожих людей. Известно ли следователям о том, что есть свидетель, я не знаю. Сын уверяет, что девушка, которая в соцсетях подписана Дарья А., была на месте трагедии и видела все», — поделилась Вера Карпова.
Редакция URA.RU обратилась в региональное СУ СКР. В ведомстве пока воздержались от комментариев.
21 августа 2023 года в Екатеринбурге двое подростков подожгли своего товарища Ярослава Карпова. Мальчик получил 50% ожогов поверхности тела, но остался жив. Врачи детской клинической больницы №9 66 дней выхаживали подростка. Хирурги провели операцию по пересадке кожи. После публикации URA.RU следователи возбудили уголовное дело в отношении одного из парней, который облил бензином и поджег Ярослава. Соответствующее поручение дал председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
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