Мэр вручил главную премию Екатеринбурга авторам местной «Википедии». Фото

Авторы энциклопедии про Екатеринбург получили премию Татищева и де Геннина

17 ноября 2023 в 14:41 Размер текста - 17 +

Торжественный прием прошел накануне исторического дня рождения Екатеринбурга Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Авторы новой энциклопедии про Екатеринбург, которую выпустили к 300-летию города, получили премию имени Василия Татищева и Вильгельма де Геннина. Мэр Алексей Орлов отметили их вклад в образование, культуру и искусство города. Торжественное мероприятие прошло в «Синара Центре». Лауреатами почетной премии стали главный редактор издания, вице-спикер заксобрания Виктор Маслаков, доктор исторических наук Игорь Побережников, глава УрО РАН Виктор Руденко, кандидат исторических наук Александр Рыжков, академик Валерий Чарушин и ведущий научный сотрудник института истории и археологии УрО РАН Константин Бугров. В общей сложности подготовкой «местной Википедии» занимались более 300 историков, филологов, искусствоведов, географов, биологов, журналистов и краеведов. «Мы получили отклик. Статьи, которе были опубликованы в энциклопедии, касаются широкого круга людей и событий. Кто-то дополняет, кто-то хочет еще и другие статьи предложить. На самом деле, мы не хотим останавливаться, будет продолжение в электронном виде», — рассказал URA.RU Маслаков. Будет ли обновленное издание к 350-летию, авторы пока не загадывают. Идея актуализировать знания о Екатеринбурге принадлежит Маслакову (создателю первой энциклопедии — начала «нулевых») и Орлову. С двухтомником можно ознакомиться как в печатном, так и в электронном виде. Читатели могут узнать о зарождении вузов в столице Урала, как город перехватил у Казани статус «столицы советского научного тыла», почему большевики сделали Екатеринбург столицей, но обрекли его элиту на изгнание, а также многое другое. Энциклопедию решили сделать частью содержимого капсулы времени, которую заложат в исторический день рождения Екатеринбурга 18 ноября. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Авторы новой энциклопедии про Екатеринбург, которую выпустили к 300-летию города, получили премию имени Василия Татищева и Вильгельма де Геннина. Мэр Алексей Орлов отметили их вклад в образование, культуру и искусство города. Торжественное мероприятие прошло в «Синара Центре». Лауреатами почетной премии стали главный редактор издания, вице-спикер заксобрания Виктор Маслаков, доктор исторических наук Игорь Побережников, глава УрО РАН Виктор Руденко, кандидат исторических наук Александр Рыжков, академик Валерий Чарушин и ведущий научный сотрудник института истории и археологии УрО РАН Константин Бугров. В общей сложности подготовкой «местной Википедии» занимались более 300 историков, филологов, искусствоведов, географов, биологов, журналистов и краеведов. «Мы получили отклик. Статьи, которе были опубликованы в энциклопедии, касаются широкого круга людей и событий. Кто-то дополняет, кто-то хочет еще и другие статьи предложить. На самом деле, мы не хотим останавливаться, будет продолжение в электронном виде», — рассказал URA.RU Маслаков. Будет ли обновленное издание к 350-летию, авторы пока не загадывают. Идея актуализировать знания о Екатеринбурге принадлежит Маслакову (создателю первой энциклопедии — начала «нулевых») и Орлову. С двухтомником можно ознакомиться как в печатном, так и в электронном виде. Читатели могут узнать о зарождении вузов в столице Урала, как город перехватил у Казани статус «столицы советского научного тыла», почему большевики сделали Екатеринбург столицей, но обрекли его элиту на изгнание, а также многое другое. Энциклопедию решили сделать частью содержимого капсулы времени, которую заложат в исторический день рождения Екатеринбурга 18 ноября.