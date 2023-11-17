Госдума одобрила бюджет: на что государство потратит деньги в 2024—2026 годах

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На здравоохранение будет выделено 7,23 трлн рублей Фото:

Госдума 17 ноября в третьем чтении рассмотрела закон о федеральном бюджете на 2024 год. Кроме того, был рассмотрен бюджет на 2025—2026 годы. URA.RU приводит список сфер, на которые будет распределяться бюджет в будущем.

Образование

  • Государство направит девять миллиардов рублей на развитие колледжей, техникумов и расширение программы «Профессионалитет»;
  • Будет увеличено финансирование программ профессионального обучения для участников спецоперации и членов их семей, для молодых специалистов, пенсионеров и женщин, находящихся в декрете, или с детьми, которым еще нет семи лет. Сумма финансирования составит 18,6 млрд рублей;
  • В 2024 году планируется обучить программированию 140 тысяч школьников 8-10-х классов. На это выделят три миллиарда рублей.

Развитие сельских хозяйств

  • На обеспечение сел коммуникациями, газом, дорогами, фельдшерско-акушерскими пунктами, домами культуры и спортивными объектами пойдут 88,6 млрд рублей, передает Госдума в своем telegram-канале. Кроме того, будет выделено 11,5 млрд рублей на возвращение в оборот сельхозземель. На экспорт сельскохозяйственной продукции будет выделено примерно три миллиарда рублей.

Социальная сфера

  • На отдых детей и их оздоровление расходы будут увеличены на более чем три миллиарда рублей;
  • Еще больше выделили на систему долговременного ухода за инвалидами и пожилыми людьми. Расходы составят 3,3 млрд рублей;
  • Расходы на социальную политику еще во втором чтении были увеличены на 2 триллиона рублей;
  • На развитие здравоохранения за три года направят 7,23 трлн рублей;
  • Также будут предусмотрены доплаты за классное руководство. Они составят до 900 тысяч рублей для школьных учителей. Для педагогов колледжей федеральный бюджет выделит 100 тысяч рублей;
  • В следующем году материнский капитал получат 1,3 млн российских семей. Горячее питание получат 7 млн школьников. А помощь в рамках социального контракта получат порядка одного миллиона человек.

Рост пособий и минимального размера оплаты труда

  • В 2024 году МРОТ будет проиндексирован на 18,5%. Такая мера обеспечит рост зарплат около пяти миллионов человек. Зарплаты в бюджетной сфере тоже вырастут. Также индексация коснется пенсий и пособий. Помимо прочего, будет проиндексировано пособие по безработице. Это будет происходить впервые и в будущем станет ежегодной процедурой.

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Госдума 17 ноября в третьем чтении рассмотрела закон о федеральном бюджете на 2024 год. Кроме того, был рассмотрен бюджет на 2025—2026 годы. URA.RU приводит список сфер, на которые будет распределяться бюджет в будущем.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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