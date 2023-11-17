Госдума одобрила бюджет: на что государство потратит деньги в 2024—2026 годах

17 ноября 2023 в 12:46 Размер текста - 17 +

На здравоохранение будет выделено 7,23 трлн рублей Фото: Алексей Гущин © URA.RU Госдума 17 ноября в третьем чтении рассмотрела закон о федеральном бюджете на 2024 год. Кроме того, был рассмотрен бюджет на 2025—2026 годы. URA.RU приводит список сфер, на которые будет распределяться бюджет в будущем. Образование Государство направит девять миллиардов рублей на развитие колледжей, техникумов и расширение программы «Профессионалитет»;

Будет увеличено финансирование программ профессионального обучения для участников спецоперации и членов их семей, для молодых специалистов, пенсионеров и женщин, находящихся в декрете, или с детьми, которым еще нет семи лет. Сумма финансирования составит 18,6 млрд рублей;

В 2024 году планируется обучить программированию 140 тысяч школьников 8-10-х классов. На это выделят три миллиарда рублей. Развитие сельских хозяйств На обеспечение сел коммуникациями, газом, дорогами, фельдшерско-акушерскими пунктами, домами культуры и спортивными объектами пойдут 88,6 млрд рублей, передает Госдума в своем telegram-канале . Кроме того, будет выделено 11,5 млрд рублей на возвращение в оборот сельхозземель. На экспорт сельскохозяйственной продукции будет выделено примерно три миллиарда рублей. Социальная сфера На отдых детей и их оздоровление расходы будут увеличены на более чем три миллиарда рублей;

Еще больше выделили на систему долговременного ухода за инвалидами и пожилыми людьми. Расходы составят 3,3 млрд рублей;

Расходы на социальную политику еще во втором чтении были увеличены на 2 триллиона рублей;

На развитие здравоохранения за три года направят 7,23 трлн рублей;

Также будут предусмотрены доплаты за классное руководство. Они составят до 900 тысяч рублей для школьных учителей. Для педагогов колледжей федеральный бюджет выделит 100 тысяч рублей;

В следующем году материнский капитал получат 1,3 млн российских семей. Горячее питание получат 7 млн школьников. А помощь в рамках социального контракта получат порядка одного миллиона человек. Рост пособий и минимального размера оплаты труда В 2024 году МРОТ будет проиндексирован на 18,5%. Такая мера обеспечит рост зарплат около пяти миллионов человек. Зарплаты в бюджетной сфере тоже вырастут. Также индексация коснется пенсий и пособий. Помимо прочего, будет проиндексировано пособие по безработице. Это будет происходить впервые и в будущем станет ежегодной процедурой.

Госдума 17 ноября в третьем чтении рассмотрела закон о федеральном бюджете на 2024 год. Кроме того, был рассмотрен бюджет на 2025—2026 годы. URA.RU приводит список сфер, на которые будет распределяться бюджет в будущем.