Армия и оружие Националисты ВСУ сбежали с поля боя после приезда курганских бронемашин. Видео 17 ноября 2023 в 11:57 Размер текста - 17 + Курганские бронемашины БМД-4М помогли уничтожить националистов ВСУ Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бронемашины БМД-4М, которые производит «Курганмашзавод», помогли новороссийским десантникам уничтожить на запорожском направлении позиции ВСУ с личным составом. Уцелевшие националисты бежали с поля боя, бросив оружие и снаряжение. Об этом сообщает Минобороны РФ. «Разведгруппа ВДВ при помощи дронов обнаружила взводный опорный пункт ВСУ. Для его уничтожения была направлена бронегруппа десанта на бронемашинах БМД-4М. Экипажи бронегруппы с закрытых огневых позиций уничтожили большое количество личного состава ВСУ. Уцелевшие националисты спешно бежали, бросая свое оружие и снаряжение», — говорится в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало, что курганские БМП-3 помогли десанту разгромить отряды ВСУ под Бахмутом. Бронемашины, произведенные оборонным предприятием «Курганмашзавод», помогают армии РФ с начала спецоперации на Украине. Бронемашины БМД-4М, которые производит «Курганмашзавод», помогли новороссийским десантникам уничтожить на запорожском направлении позиции ВСУ с личным составом. Уцелевшие националисты бежали с поля боя, бросив оружие и снаряжение. Об этом сообщает Минобороны РФ. «Разведгруппа ВДВ при помощи дронов обнаружила взводный опорный пункт ВСУ. Для его уничтожения была направлена бронегруппа десанта на бронемашинах БМД-4М. Экипажи бронегруппы с закрытых огневых позиций уничтожили большое количество личного состава ВСУ. Уцелевшие националисты спешно бежали, бросая свое оружие и снаряжение», — говорится в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало, что курганские БМП-3 помогли десанту разгромить отряды ВСУ под Бахмутом. Бронемашины, произведенные оборонным предприятием «Курганмашзавод», помогают армии РФ с начала спецоперации на Украине. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям