Националисты ВСУ сбежали с поля боя после приезда курганских бронемашин. Видео

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Вооруженные силы Украины. stock, разведчик, всу, сбу, украинские военные, stock
Курганские бронемашины БМД-4М помогли уничтожить националистов ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бронемашины БМД-4М, которые производит «Курганмашзавод», помогли новороссийским десантникам уничтожить на запорожском направлении позиции ВСУ с личным составом. Уцелевшие националисты бежали с поля боя, бросив оружие и снаряжение. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Разведгруппа ВДВ при помощи дронов обнаружила взводный опорный пункт ВСУ. Для его уничтожения была направлена бронегруппа десанта на бронемашинах БМД-4М. Экипажи бронегруппы с закрытых огневых позиций уничтожили большое количество личного состава ВСУ. Уцелевшие националисты спешно бежали, бросая свое оружие и снаряжение», — говорится в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU писало, что курганские БМП-3 помогли десанту разгромить отряды ВСУ под Бахмутом. Бронемашины, произведенные оборонным предприятием «Курганмашзавод», помогают армии РФ с начала спецоперации на Украине.

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Бронемашины БМД-4М, которые производит «Курганмашзавод», помогли новороссийским десантникам уничтожить на запорожском направлении позиции ВСУ с личным составом. Уцелевшие националисты бежали с поля боя, бросив оружие и снаряжение. Об этом сообщает Минобороны РФ. «Разведгруппа ВДВ при помощи дронов обнаружила взводный опорный пункт ВСУ. Для его уничтожения была направлена бронегруппа десанта на бронемашинах БМД-4М. Экипажи бронегруппы с закрытых огневых позиций уничтожили большое количество личного состава ВСУ. Уцелевшие националисты спешно бежали, бросая свое оружие и снаряжение», — говорится в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало, что курганские БМП-3 помогли десанту разгромить отряды ВСУ под Бахмутом. Бронемашины, произведенные оборонным предприятием «Курганмашзавод», помогают армии РФ с начала спецоперации на Украине.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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