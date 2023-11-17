Бронемашины БМД-4М, которые производит «Курганмашзавод», помогли новороссийским десантникам уничтожить на запорожском направлении позиции ВСУ с личным составом. Уцелевшие националисты бежали с поля боя, бросив оружие и снаряжение. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«Разведгруппа ВДВ при помощи дронов обнаружила взводный опорный пункт ВСУ. Для его уничтожения была направлена бронегруппа десанта на бронемашинах БМД-4М. Экипажи бронегруппы с закрытых огневых позиций уничтожили большое количество личного состава ВСУ. Уцелевшие националисты спешно бежали, бросая свое оружие и снаряжение», — говорится в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте».
Ранее URA.RU писало, что курганские БМП-3 помогли десанту разгромить отряды ВСУ под Бахмутом. Бронемашины, произведенные оборонным предприятием «Курганмашзавод», помогают армии РФ с начала спецоперации на Украине.
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