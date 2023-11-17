Песков надеется, что Путин будет баллотироваться на выборах президента

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Дмитрий Песков и Сергей Лавров. Санкт-Петербург, песков дмитрий
Дмитрий Песков заявил, что у него нет сомнений в победе Владимира Путина Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков надеется, что нынешний глава РФ Владимир Путин будет участвовать в выборах президента страны в 2024 году. Он заявил, что у него нет сомнений в том, что Путин победит на выборах.

«Путин не сообщал о своем намерении баллотироваться, но я искренне хочу верить, что он это сделает. Я не сомневаюсь, что он победит на выборах», — заявил Песков в интервью youtube-каналу MGIMO360 TV. Он отметил, что у него нет сомнений, что Владимир Путин и дальше будет главой РФ.

Ранее Владимир Путин утвердил поправки в закон о выборах президента РФ, передает РАПСИ. Президент России поблагодарил главу Центризбиркома Эллу Памфилову за проведение в стране честных выборов.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков надеется, что нынешний глава РФ Владимир Путин будет участвовать в выборах президента страны в 2024 году. Он заявил, что у него нет сомнений в том, что Путин победит на выборах. «Путин не сообщал о своем намерении баллотироваться, но я искренне хочу верить, что он это сделает. Я не сомневаюсь, что он победит на выборах», — заявил Песков в интервью youtube-каналу MGIMO360 TV. Он отметил, что у него нет сомнений, что Владимир Путин и дальше будет главой РФ. Ранее Владимир Путин утвердил поправки в закон о выборах президента РФ, передает РАПСИ. Президент России поблагодарил главу Центризбиркома Эллу Памфилову за проведение в стране честных выборов.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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